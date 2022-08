André-Pierre Gignac atacó a las Águilas del América y desnudó los problemas en la carrera de Diego Lainez

El fútbol mexicano lleva muchos años siendo un balompié exportador a grandes países de Europa. Sin embargo, muchos de estos traspasos no cumplen con los requerimientos del “Viejo Continente” y terminan siendo un fracaso. Orbelín Pineda, Diego Lainez y José Juan Macías son un ejemplo de transacciones negativas a Europa. Ante estas falencias, André-Pierre Gignac criticó al sistema dentro de la Liga MX que atenta contra el desarrollo de las promesas mexicanas.

“Si inviertes en un centro de formación, te va a regresar el dinero vendiendo a los jugadores, pero es un proceso y Pachuca lo entendió. Pachuca vende jugadores en $10, $15, $20 millones de dólares, ¿por qué los demás no? América vendió a Lainez y para mí lo vendieron muy temprano, no terminado el jugador, al Betis. Para mí se tenía que quedar seis meses, un año más y hoy sería titular en España”, explicó Gignac en una entrevista con Franco Escamilla.

En este sentido, Gignac culpa a la gestión de las Águilas del América en el traspaso de Diego Lainez al Real Betis. El joven atacante mexicano vivió un verdadero calvario en su llegada a Europa hasta que, un par de años después, tendrá la oportunidad de redimirse en un nuevo club.

Gignac quiere cambiar el fútbol mexicano

El experimentado atacante de Tigres de la UANL enumeró las razones que hacen de Francia un fútbol bastante formador y con un sistema ideal para el desarrollo de los chicos en sus inicios en el deporte. Además, Gignac reveló que le gustaría colocar su granito de arena en el desarrollo del balompié mexicano.

“Lo he dicho, el modelo es Pachuca, hoy en día, que vendieron a Herrera, Lozano, creo que lo harán con el lateral derecho. Ellos ponen a sus jugadores en las mejores condiciones de fuerzas básicas. Se sienten cómodos, es parte de la formación. En Francia tenemos centros de formación que no mames, infraestructura increíble, educación, tienes que comer bien, te cuidan el peso y estoy seguro que hay buenos formadores. (…) Vamos a Francia, a Holanda, que hay jóvenes que salen y hagamos que salgan 20 jugadores a Europa cada año, es lo ideal, pero no sé cómo hacerlo. Ojalá pueda ayudar después de mi carrera”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by 🇫🇷 André-Pierre Gignac (@10apg)

