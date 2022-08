Así son las casas donde vivirán los finalistas de ‘La Casa de los Famosos 2’ tras salir del show

‘La Casa de los Famosos 2’ llegará a su fin el lunes 8 de agosto, por lo que los cuatro finalistas (Ivonne Montero, Nacho Casano, Salvador Zerboni y Toni Costa) ya alistan su equipaje para volver con sus familias y a sus respectivas casas, con la diferencia de que uno de ellos se llevará $200,000 dólares en la bolsa.

El bailarín Toni Costa será el único que deberá tomar un avión para regresar a su hogar, al tener su residencia en la ciudad de Miami, mientras que el resto radica en Ciudad de México, por lo que solo tendrán que tomar sus vehículos para ir a dormir a sus camas.

¿Dónde viven los finalistas de ‘La Casa de los Famosos 2’?

Ivonne Montero

La actriz mexicana Ivonne Montero, de 48 años, vive en Ciudad de de México en compañía de Antonella, su hija, quien tiene 9 años.

Por medio de diversos videos y fotografías, la única mujer sobreviviente del reality show de Telemundo nos ha permitido conocer algunos rincones de su vivienda.

El 2 de junio de 2021 dijo adiós al que fue su hogar por nueve años y lo hizo por medio de un video en el que recordó los grandes momentos que pasó ahí junto al amor de su vida.

Aunque de su nueva morada casi no ha compartido detalles, la actriz de ‘Malverde’ sí nos ha permitido contemplar parte de su decoración.

En un video, grabado en la zona de vestíbulo, pudimos ver que cuenta con un cuadro suyo con sombrero charro.

Por otro lado, su comedor está compuesto por una mesa de madera con sillas que combinan el tono chocolate con el rojo, así como por un cuadro y por un mueble rojo donde tiene diversos artículos decorativos y algunos portarretratos.

La recámara principal está conformada por una cama grande, por cortinas de color café, por un sofá de tono naranja, así como por un tocador con su respectivo, siendo ahí donde se da los últimos retoques antes de salir de casa. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Nacho Casano

El actor y modelo argentino Nacho Casano, de 42 años, estaba llamado a ser el primer eliminado de ‘La Casa de los Famosos 2’, pero se sobrepuso y hoy ya está instalado en la gran final.

Una vez que deje la casa ubicada en el barrio de Santa Fe, Nacho se dirigirá a su acogedor apartamento en el barrio Nápoles, al sur de Ciudad de México, donde vive con sus tres perros.

Comedor

Su comedor, situado a un costado de la cocina, cuenta con una mesa y sillas de tono chocolate con detalles en gris, así como con un cuadro que decora su pared blanca. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

Sala

Su sala, ubicada justo debajo de la escalera que conecta con el segundo piso, está compuesta por sofás de color gris, por una mesa de centro de cristal y por un cuadro de un colorido árbol. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

Gimnasio

El vivir en un apartamento no fue motivo para que Nacho Casano perdiera la figura durante el cierre de gimnasios por el COVID-19, al habérselas ingeniado para montar un gym bastante completo en una de sus habitaciones. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

Recámara

Su recámara está conformada por una cama grande sin cabecera, por dos mesas de noche, por una televisión empotrada a la pared, por un escritorio, por un espejo de cuerpo completo y por un librero de tono chocolate donde cuenta con algunos libros y con todo tipo de artículos decorativos. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

Huerto

Su huerto, montado en la zona del balcón, es uno de los espacios estrella de su apartamento, pues lo tiene muy bien ordenado y cuidado. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

Salvador Zerboni

El actor mexicano Salvador Zerboni, de 43 años y quien se autonombra como el más villano entre los villanos, comparte casa con su inseparable perro.

Cocina

Su cocina es algo pequeña y semiabierta. Está equipada con una alacena que combina los colores café y blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra que utiliza para preparar sus alimentos. View this post on Instagram A post shared by Zalvador Zerboni (@zalvadorzerboni)

Comedor

Su comedor, por lo que pudimos apreciar en una entrevista que dio desde la comodidad de su sala, cuenta con una mesa rectangular con sitio para ocho personas.

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de la escalera que conecta con el segundo piso, está conformada por un sofá modular de color gris. View this post on Instagram A post shared by Zalvador Zerboni (@zalvadorzerboni)

Recámara

Su recámara está compuesta por una cama grande con cabecera en tono dorado y chocolate, por dos mesas de noche, por un sofá individual dorado, por una televisión, por un amplio vestidor y por un cómodo baño. View this post on Instagram A post shared by Zalvador Zerboni (@zalvadorzerboni)

Terraza

La terraza es uno de los espacios que más nos ha mostrado. Ahí cuenta con un gimnasio al aire libre, con diversos muebles de exterior, con césped artificial y con una increíble decoración, que incluye un muro verde, una pared de ladrillo y unas lámparas muy originales. View this post on Instagram A post shared by Zalvador Zerboni (@zalvadorzerboni)

Toni Costa

El bailarín español Toni Costa, de 38 años, es el único de los finalistas que aún no ha mostrado su hogar, pues cabe recordar que tiene poco tiempo de que se separó de Adamari López y todavía no ha dado ni una sola señal de la casa que compartirá con Evelyn Beltrán, su nueva conquista.

“Tengo ya casi a puntito de tener mi propia casa, así que para mí es un logro muy grande tener mi propio lugar y sobretodo siempre poder compartir con mi hija (Alaïa), que para mí es lo más grande que tengo en el mundo. Gracias a Dios, pese a las situaciones, estamos haciéndolo muy bien”, así lo confesó en una entrevista que otorgó, en agosto del año pasado, a MezcalTV.

