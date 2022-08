Beyoncé desató furor entre sus fans con un semidesnudo en el adelanto de su video “Break My Soul”

Desde hace unos días, el nombre de Beyoncé ha dado la vuelta al mundo con el lanzamiento de su material discográfico “Renaissance”. Y ahora vuelve a dar de qué hablar por el candente adelanto que reveló del video musical para su tema “Break My Soul”.

A través de su canal oficial de Youtube, la cantante multipremiada jugó una broma a sus fanáticos al publicar lo que aparentemente era el videoclip del tema “Break my soul”, que fue lanzado durante el mes de junio.

No obstante, vaya sorpresa se llevaron al vislumbrar a Beyoncé luciendo la espectacular figura con la que cuenta a sus 40 años enfundada en un vestuario similar a un traje de baño.

En este caso, la esposa de Jay-Z dejó poco a la imaginación, ya que la pieza estaba integrada por una estructura central que partía desde su vientre hasta su cuello cubriendo estratégicamente las áreas “peligrosas”.

Además, Beyoncé posó sentada en una figura de caballo plateada mientras permanecía estoica y moviendo las manos al ritmo de la música. Cabe recalcar que durante los últimos cuatro minutos solo aparece un fondo negro con la palabra “Renaissance”, álbum del que emana esta canción.

La reacción de los internautas no se hizo esperar en la sección de comentarios bajo el audiovisual. “¡Ahora solo juegas con nuestras emociones!”, “Beyoncé siempre impacta”, “Ahora sí me la creí we” y “Beyoncé, me lanzas un vídeo con 30 segundos de visual y el resto el título del álbum? No te pases”, son algunos de los mensajes que se leen.

