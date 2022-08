Fernanda Castillo presume su cuerpo torneado en medio del mar con diminuto bikini dorado

Fernanda Castillo enamoró a miles de fanáticos de redes sociales, con quienes compartió una serie de fotografías en las que presumió su ejercitada figura mientras posa en bikini, pero que también despertó las dudas ya que algunos se preguntaron en dónde quedó su ombligo.

La actriz que es recordada por su personaje de Mónica Robles en ‘El Señor de los Cielos’ atraviesa una de las mejores etapas de su vida, en la que no solo cuenta con el éxito profesional y el cariño de su público, ya que también ha dejado ver que goza de perfecta salud así como una encantadora familia formada por su prometido Erik Hayser, y el pequeño Líam, a quien dio la bienvenida en diciembre de 2020.

Y aunque han sido pocas las ocasiones en las que ha presumido su escultural silueta en traje de baño, fue con una reciente publicación de Instagram en la que la estrella de cine, teatro y televisión, volvió a sorprender posando frente al mar.

La imagen que aseguró se trata de un viaje realizado tiempo atrás resultó una verdadera sorpresa apara miles de admiradores, quienes no se pudieron resistir a la belleza de Fernanda Castillo, quien posó entre las aguas cristalinas del mar con un bikini dorado que se perdió entre su bronceado perfecto y un escultural cuerpo que mantiene a sus 40 años.

“Mi cabeza está ahí y mi cuerpo… ya casi“, fue la frase con la que acompañó el par de instantáneas en las que enamoró a miles de seguidores que la llenaron de halagos, además de famosos como Angelique Boyer, María León, Carmen Villalobos y Sebastián Rulli, que se unieron a la lluvia de reacciones en forma de corazón, pero que también dividió opiniones, pues no faltó quien aseguró que el retoque la dejó sin ombligo.

“Fer… estás mejor que nunca“, “Te ves hermosa”, “Cuerpazo”, “¿Y tú ombligo dónde está?“, “Eres espectacularmente bella”, “Linda por fuera y por dentro”, “Tu retoque te dejo el ombligo de lado“, “¡Luces hermosa! ¿Pero el ombligo en dónde quedó?“, “Estás hermosa y mejor que una de 20”, escribieron algunos seguidores.

Sin embargo, la actriz que actualmente promociona la película “Viajeros”, días antes dio cátedra de elegancia y estilo al posar con un traje de short y top que expuso su espectacular figura, lo que volvió a provocar la admiración de un número importante de seguidores.

Mientras que, en una serie de fotografías más, Fernanda Castillo enamoró luciendo un top negro y falda roja, prendas que resaltaron lo bella y sexy que luce al mismo tiempo. View this post on Instagram A post shared by Fernanda Castillo (@fernandacga)

