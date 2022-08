Ninel Conde luce al máximo sus voluptuosas curvas con un bikini pequeñito de hilos amarillo

Ninel Conde continúa desatando la locura en redes sociales, donde una vez más elevó la temperatura al posar con un diminuto traje de baño que dejó a la vista sus voluptuosas curvas, todo mientras comparte un consejo para lucir tan espectacular como ella.

“El Bombón Asesino” inició el fin de semana con toda la actitud y un nuevo destape, pues como ya es costumbre recurrió a su perfil oficial de Instagram para compartir con sus 5.3 millones de seguidores una atrevida fotografía en la que expuso al máximo su torneada silueta.

Y aunque en esta ocasión no se trató de un adelanto de lo que podrán disfrutar los admiradores que se suscriban a la página de contenido exclusivo OnlyFans, sino que utilizó la postal para compartir un consejo a sus seguidoras y mostrarles cómo lucir tan espectacular como ella.

En la imagen que apareció posando de perfil a la cámara con un bikini de hilos color amarillo y que dejó a la vista su torneada retaguardia y unas piernas de gimnasio, la actriz y cantante mexicana se identificó con sus seguidoras asegurando que ella también pasa por días en los que solo le gustaría colocarme el traje de baño y disfrutar del sol sin preocuparse de nada más, pero no es así.

En seguida, aprovechó para hablar de los productos para adelgazar que forman parte de su línea de productos y que, afirma, le ayudan a no abusar de las grasas, previenen la ansiedad y hasta permite que el metabolismo trabaje a su ritmo.

“Esto hará que nunca te preocupes por tu abdomen; lucirá espectacular“, sentenció al pie de la postal que se convirtió en una de las más aplaudidas por hombres y mujeres.

Mientras que, en otra publicación similar, la cantante de 45 años apareció luciéndose ante la cámara con otro conjunto de baño de dos piezas en color plateado, con el que se colocó bajo los rayos del sol para presumir su cinturita perfecta. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Con lo anterior, Ninel Conde volvió a demostrar que no importan los problemas y polémicas en los que continuamente se ve involucrada, pues lo que realmente importa es la actitud con la que los enfrenta y qué mejor manera que presumir cuerpazo con las diminutas prendas que utiliza en la playa. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

