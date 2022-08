Chiquis Rivera perrea hasta el suelo y sube su blusa en el Abeja Reina Tour desde Oregón

La cantante Chiquis Rivera ha dejado a todo el mundo en un tacón en Oregón, a donde llegó arrasando con su nueva figura. La hija de Jenni Rivera perreó hasta abajo y se contoneaba al mismo tiempo que levantaba su blusa. El público y sus fans enloquecieron tanto con la abeja reina que uno de los presentes se abrió la camisa y se bañó en tequila el pecho.

Chiquis Rivera está indetenible y sin duda en el mejor momento de su carrera. Mientras continúa llevando su Abeja Reina Tour a varios rincones de México y los Estados Unidos aumenta su belleza y sensualidad. Sin miedo a nada contoneó cada una de sus curvas con un atuendo de leggins y blusa estampados pero muy finitos al tiempo que pegaba a su mejor estilo.

Hace pocas semanas Chiquis Rivera estrenó su nuevo video “Entre Besos y Copas“, donde vierte tequila en la boca de una amiga y se la pasa bomba con ellas. Hace pocos días también usó un traje que era un enterizo un tanto extraño en el área de las “boobies”, pero también dio una entrevista durante su estancia en México. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_diva)

Hablaba de su proceso de divorcio de Lorenzo Méndez. De lo duro que fue en su momento y de cómo ya siente que eso es un ciclo cerró. Al igual que el cantante de regional mexicano, anda enfocada en su carrera y por supuesto en su nueva relación con el director audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez. Mismo con el que tiene más de un año y con él ha cambiado tanto su estilo de vida que ya hasta se ha aventurado a realizar nuevos deportes como el ciclismo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_diva)

Por su parte, Lupillo Rivera ha sido muy abierto con el apoyo que ha manifestado tanto a Chiquis Rivera como a sus hermanos: Jacqie, Jenicka, Mike y Johnny. Sin embargo Juan Rivera, también tío de los mismos, dice que “El Toro del Corrido” sólo busca interés por la exposición mediática de Chiquis.

Estos dos últimos, Juan y Lupillo Rivera volvieron al ataque en redes sociales. Mientras uno dice que su papá Pedro Rivera debe cuidar su dinero, el otro dice que es justamente Lupillo Rivera es que le debe mucho dinero a su papá. Juan Rivera señala a Lupillo de acusarlo a él y a su otra hermana Rosie Rivera de ladrones, según él mismo explicó.

Chiquis Rivera no se ha pronunciado al respecto desde el último video en el que habló de los resultados de la auditoría y donde dijo que Juan y Rosie ́Rivera estaban exigiendo unos pagos pendientes por unos trabajos que realizaron para la empresa de Jenni Rivera. Aseguró en su momento que se le pagaría tanto a él como a Rosie Rivera lo adeudado, pero no el monto elevado que estaban pidiendo. Según comentó, ni ella ni sus hermanos sabían que se les debía el mismo.

Por su parte, la nueva albacea de la empresa de Jenni Rivera, Jacqie Rivera, se ha movido a la velocidad de la luz. Prepara varias sorpresas como la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También estuvieron presentes en los Premios Juventud 2022 donde Chiquis Rivera, por compromisos laborales, fue la gran ausente. Lo cierto es que vienen muchas sorpresas que preparan los hijos de Jenni Rivera, guiados por Jacqie, para los fans de la gran Diva de la Banda. Por ahora les dejamos el videoclip de Abeja Reina de Chiquis Rivera, donde explota su talento y sensualidad.

