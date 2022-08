Danna Paola deja ver su ropa interior al bailar sensualmente, usando una máscara de conejo

Danna Paola es una artista llena de sorpresas, y ahora ha conseguido más de dos millones de reproducciones con su más reciente video de TikTok, en el que aparece en un balcón, ocultando su rostro con una máscara de conejo y hasta dejando ver su ropa interior mientras baila sensualmente. Segundos después muestra su cara y sonríe a la cámara.

La cantante también compartió con sus seguidores en Instagram un peinado con flequillo que al parecer mostrará en su esperado nuevo video, cuyos avances la muestran con un atuendo compuesto por botas y guantes de látex, microbikini y una larga red. Un look mucho más atrevido al que manejaba antes.

El clip del sencillo “XT4S1S” se estrenará el 11 de agosto. Ese título es también el de la minigira que Danna Paola presenta este otoño, comenzando con varias fechas en México para después llevar sus conciertos a Estados Unidos: “¡SORPRESA! X FIN TENEMOS TOUR !!!! ❌🖤 tenemos las primeras fechas confirmadas 🥹 no puedo estar mas ilusionada por vernos en vivo y vibrar deliciosamente en XT4S1S cada concierto!! ❌♥️ Lograremos pisar todos los escenarios posibles en todos lados!! 2022-2023 🌎 NOS VEMOS PRONTO !!! 🥹 💋” View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

