Karol G muestra hilo dental de espaldas y presume cabello rojo en Instagram

Ya Karol G había mostrado su nuevo look donde cambió su cabello azul por su nueva melena color rojo. Sin embargo, después de eso y de ver todo el increíble viaje que hizo junto a su equipo Team G por África, Dubai y Santorini como despedida del Bichota Tour y de su pelo, no supimos más de La Bichota hasta hoy. La colombiana hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde se volteó de espaldas para mostrar un hilo dental y su nuevo cabello rojo.

La cantante Karol G ha comenzado una nueva etapa de su vida en donde el cabello rojo será su marca distintiva. Atrás quedó el pelo azul y lo que viene es mucho más sensual y, como explicó en una entrevista, reciente cargada de mucha madurez musical. No en vano es la segunda gira que realizará en el mismo año. La Bichota mostró su cuerpazo con un bodysuit que se convertía en hilo dental por detrás, dejando claro que su cabellera roja que le llega hasta la retaguardia. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

El próximo mes de septiembre, Karol G comenzará su $Strip Love Tour y para ello tiene rato ensayando y preparándose. Además le dijo adiós a su Bichota Tour Reloaded pero no de manera sencillita. Hizo cualquier cantidad de actividades extremas y terminó hasta haciéndose pipí al aterrizar de un paseo en globo sobre un safari en Kenia, África. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

También estuvo en Dubai donde ya mandaba señales a sus fans que se acercaba el fin del cabello azul para Karol G. En Santorini se sumergió en las aguas del meditárreneo para bucear. La Bichota terminó ese recorrido por su vida y su carrera llorando con la canción de la película de El Rey de León de fondo y diciendo que jamás pensó escuchar el tema musical y hacer realidad este sueño en el medio de un safari. View this post on Instagram A post shared by felipe Orvi (@felipeorvi)

Ahora, La Bichota dará de qué hablar con el nuevo tour y la música que ya sabemos lanzará en breve. Además ya hay varios rumores de las posibles colaboraciones musicales. Justo hace unas breves semanas y para darle fin a a su cabellera azul, Karol G tapó su cabeza con una tela negra en el Tomorrowland 2022 junto a Dj Tiesto al ritmo de “Don’t Be Shy” y “Provenza“. Sin duda puso el nombre de Colombia y de los latinos por todo lo alto. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

A pesar que son muchas las mujeres en el género urbano y del reggaetón que han destacdo en la industria de la músca latina: Natti Natasha, Tokisha, Becky G y Anitta entre muchas más, Karol G está muy por encima en reproducciones digitales en plataformas como como Youtube, iTunes y Spotify. Sin mencionar que es la que ha generado más dinero y margen de ganancias para los empresarios ejecutivos. Recordemos que La Bichota también, al igual que su amigo y compatriota J Balvin, tiene Criptomoneda, es imagen de Snmirnoff México, hizo una alianza con Crocs y además tiene una fundación en Colombia con la que ayuda a los más necesitados.

