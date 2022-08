Lili Estefan casi muestra más que las piernas desde balcón en Madrid, España

Lili Estefan, “La Flaca” consentida de Univision y del público hispano, disfruta unas merecidas vacaciones en Madrid, España, donde no dejó nada a la imaginación y por poco muestra que las piernas al usar un vestido blanco muy ligero desde un balcón de una de las ciudad más hermosas de Europa.

La presentadora de ”El Gordo y La Flaca”, Lili Estefan, está con su ds retoños Lina Luaces y Lorenzo Luaces en Madrid disfrutando del verano europeo. Ahí no sólo hizo gala de sus belleza y de su más halagados atributos, sus largas piernas, sino que mostró orgullosa su paseo familiar por la capital española, Madrid. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan) Deslizar a la derecha.

Con vistas de la ciudad, probando su gastronomía y hasta bromeando con personajes desde Plaza Mayor, sitio turístico por excelencia de Madrid, “La Flaca” más famosa de la comunidad hispana Lili Estefan, llevó toda la alegría que siempre nos muestra en su show de televisión junto a Raúl de Molina, Además derrochó todo su estilo en estas merecidas vacaciones. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Lili Estefan ha demostrado que, con el paso de los años, esta cada vez mejor. Su belleza y carisma latino derrocha belleza y sensualidad donde quiera que va. Tal cual cómo en el tema de Lenier Mesa “La Flaca” bailó y mostró sus famosas y estilizadas piernas desde España. Pero lo que hace que su sonrisa se ilumine a distancia son Lina y Lorenzo, quienes son su principal motivación y compañía.

La compañera de Raúl de Molina en uno de los shows más longevos y con mayor audiencia de la cadena Univision está a sus anchas en España, misma que eligió pasar sus vacaciones familiares en verano de 2022. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

La famosa presentadora de la televisión de habla hispana, Lili Estefan, pronto arribará a los 56 años y se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional. Maneja con muchísima destreza los asuntos relacionados a su vida personal que, hasta el momento, ha logrado manejar al margen de las publicaciones de farándula hispanoparlante de los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by El Ratón Informa (@elratoninforma)

No hay que, la famosísima sobrina de Emilio y Gloria Estefan ha logrado a lo largo de muchos años hacerse su propio nombre y desarrollar una carrera intachable en la farándula a punta de profesionalismo y constancia. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

