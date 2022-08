Mayeli Alonso se menea con sexy enterizo y dice que será la riquísima en el reality Rica, Famosa Latina

Mayeli Alonso se queda en el era del reality del show donde todo comenzó para ella en la televisión. Después de su paso por La Casa de Los Famosos 2 vuelve a Rica Famosa Latina que realiza Estrella TV. La ex de Lupillo Rivera está confirmada para la próxima temporada junto a Kimberly Loaiza y Frida Sofía y así lo dio a conocer contoneándose con un enterizo de lentejuelas como toda una diva.

Y es que Mayeli Alonso tiene rato labrando su camino en la industria del entretenimiento. Ciertamente el haber estado casada con uno de los exponentes más importantes del regional mexicano, Lupillo Rivera, le dio una exposición importante. Sobre todo por la polémica que implicó el divorcio de los mismos. Pero también es cierto que tiene muchos años trabajando duro en la industria desde su primera participación en Rica Famosa Latina, donde también estuvo junto a Niurka Marcos.

Kimberly Loaiza es la otra confirmada para en el nuevo reality. Mayeli Alonso fue la primera eliminada en el reality de Telemundo, La Casa de los Famosos 2 . SIn embargo fue muy importante esta participación para la ex de Lupillo Rivera. Aunque no haya continuado, el público logró enganchar con ella y la cadena también. Esto ha hecho que la mexicana siga siendo invitada en algunos de los programas de la misma. Ahora Mayeli Alonso dará la batalla nuevamente en el mismo programa donde comenzó su carrera. Sin embargo ahora han pasado muchos años y varias experiencias personales y profesionales que se verán reflejadas en la próxima temporada de Rica Famosa Latina. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

La fecha de inicio del show no se sabe todovia y las redes de Estrella Tv solo dicen: “Muy pronto”. No podemos olvidar que el reality mismo se grabará en la ciudad de Los Ángeles, donde Mayeli Alonso es toda una estrella. Felices de anunciar que #MayeliAlonso regresa para una temporada más de #RicaFamosaLatina 😀😀 Próximamente por @estrellatv #RFL #EstrellaTV pic.twitter.com/86nFvFyrR6— Rica Famosa Latina (@RFlatinatv) August 7, 2022

