Rosalía presume su cuerpo junto al mar, usando minibikini y botas rosas

Rosalía está disfrutando de unas merecidas vacaciones luego de todos sus conciertos en España, y ahora subió la temperatura con su más reciente publicación de Instagram: una serie de fotografías que la muestran posando en un muelle y usando un minibikini estampado, que complementó con unas botas de color rosa. Las imágenes hasta el momento se acercan a los 700,000 likes.

De muy buen humor y recargando energías para su próxima serie de shows la cantante española causó sensación gracias a un video de TikTok en el que aparece en la cocina, usando un conjunto deportivo de top y shorts en color rosa, mientras baila su nuevo tema “Despechá”, cuyo video promocional es muy esperado por sus millones de fans.

Una de las responsables del concepto visual y del vestuario de Rosalía es su hermana Pilar, mejor conocida como Daikyri, quien la acompaña en la mayoría de sus viajes. Ambas aparecieron juntas en una reciente fotografía, y todo parece indicar que Pilar estará presente en la segunda fase de la gira Motomami, que dará inicio el 14 de agosto, con tres fechas en México. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

