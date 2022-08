Usando leggings estampados Chiquis Rivera hace un “4” en el escenario, sosteniéndose en un solo pie

Foto: Araya Diaz for The Paley Center for Media / Getty Images

Chiquis Rivera deja ver en sus publicaciones de Instagram lo meticulosa que es durante la preparación de sus conciertos, que resultan ser muy divertidos de principio a fin. Ahora la cantante se presentó en Oregon y lució al máximo sus curvas en un conjunto de top y leggings estampados, y en un momento hizo un “4” sobre el escenario, sosteniéndose en un solo pie. El mensaje que escribió en uno de sus posts fue: “Gracias Oregon! Los amé. Me hicieron feliz … y también me pusieron una buena peda”. 🤪🙈

Chiquis estuvo como invitada de honor en el programa de televisión “Corazón grupero”, donde interpretó su nuevo sencillo y fue entrevistada, contando varias anécdotas de su vida. Para la ocasión ella optó por un enterizo con estampado multicolor. View this post on Instagram A post shared by Corazón Grupero (@_corazongrupero) View this post on Instagram A post shared by Corazón Grupero (@_corazongrupero)

En su cuenta de esa red social Chiquis también compartió un video con el detrás de cámaras del videoclip de su sencillo “Entre besos y copas”, que grabó en Mazatlán y que ha tenido mucho éxito en YouTube, donde lleva más de 280,000 vistas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

