Carmen Villalobos se despoja de su poncho y en top negro baila sensualmente un tema de Gloria Trevi

Carmen Villalobos ha vuelto a causar sensación en Instagram, ahora con un video en el que aparece ingresando a un cuarto vestida con holgados jeans y un colorido poncho, del cual se despoja para comenzar a bailar sensualmente el tema de Gloria Trevi “Todos me miran”, usando un top negro y mostrando que tiene mucho ritmo, con el buen humor que la caracteriza.

Presumiendo su figura la actriz colombiana se puso unos pantalones cargo y paseó montada en una cuatrimoto, demostrando que no es una improvisada para conducir ese tipo de vehículos. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “VIVAMOS 😻 ! Porque realmente el tiempo que se disfruta, es el tiempo vivido 🔥😜🏍⚡️🐨😎”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

El 9 de agosto se estrenará en Telemundo “Top Chef VIP”, programa en el que Carmen regresa a su faceta como conductora. Ella también se dejó ver en un video conviviendo en Villa de Leyva, Colombia con los participantes (entre los que destacan Horacio Pancheri, Lambda García y Ferdinando Valencia): “La hemos pasado demasiado bueno 💥⚡️🔥💥! Lo mejor de los nuevos proyectos son las amistades que nos quedan ❤️”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

También te puede interesar:

-Carmen Villalobos menea su retaguardia al hacer un sensual perreo en su camerino

-En video, Carmen Villalobos mueve sensualmente sus caderas usando ajustadísimos leggings negros