Chiquis Rivera hace una pausa en pleno concierto, se pone perfume y después mueve su retaguardia

En su más reciente publicación de Instagram Chiquis Rivera dejó ver que cualquier momento es bueno para promocionar uno de los productos de su línea de belleza Be Flawless. El video muestra a la cantante durante su concierto en Oregon, y al término de una canción ella muestra el frasco de un perfume para después aplicárselo. Posteriormente dice a su público “órale pues” y continúa con su espectáculo, moviendo sensualmente su retaguardia.

Estas semanas han sido muy satisfactorias para Chiquis, ya que aparte de haberse presentado en dos exitosos programas de televisión en México (“La academia” y “Corazón grupero”) ha celebrado el éxito de su sencillo “Entre besos y copas”, compartiendo hasta un video en el que muestra los pormenores de las grabaciones del videoclip.

“No puedo evitarlo. Simplemento amo mi perfume. ¡Me lo llevo para todos lados!! escribió Chiquis Rivera en uno de sus posts, y no mentía, ya que en la cuenta de su línea de cosméticos aparece antes de salir, usando un vestido multicolor y diciendo “Tú eres bella, merecedora y capaz”, eslogan del perfume Reina, que ha tenido muy buena aceptación. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS COSMETICS (@beflawlesscosmetics)

También te puede interesar:

-Usando leggings estampados Chiquis Rivera hace un “4” en el escenario, sosteniéndose en un solo pie

-Usando minivestido de red, Chiquis Rivera vierte tequila en la boca de una amiga