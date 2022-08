Horóscopo chino de hoy 8 de agosto: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino se basan en los cálculos que resultan de analizar la energía del animal regente del día y su relación con el resto de animales del zodiaco. Con base en estos cálculos, el horóscopo nos da recomendaciones para establecer cuáles son las actividades más adecuadas para llevar a cabo durante el día.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Ten en cuenta que para calcular el horóscopo se debe usar un calendario diferente, pues para la astrología china el año no inicia el 1 de enero sino el 4 de febrero. Por lo tanto, quienes nacieron antes de este día estarán regidos por el animal del año inmediatamente anterior.

La semana inicia de la mano de la serpiente de agua, cuya energía ayuda a los demás signos a empezar estudios y capacitaciones.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La serpiente ayudará a que los regidos por la rata recuperen lo que habían perdido hace unos días. No importa lo que haya sido, desde una pertenencia hasta un trabajo o una relación amorosa, hoy, la energía les devolverá lo que les corresponde. Igualmente, si no regresa, es porque no les convenía en su vida y era mejor que ya no lo tuvieran.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Las finanzas del buey pueden verse beneficiadas este día, siempre y cuando sus gastos sean a consciencia. Quienes nacieron en los años del buey son propensos a gastar emocionalmente. Si hoy no se controlan y no analizan primero si su compra es necesaria, afectarán su presupuesto, no solo para la semana sino para todo el mes.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los regidos por el tigre deberán ser muy cuidadosos al tratar a las mujeres de su entorno. La energía de la luna no los favorecerá este día y hará que ellas estén más sensibles y los tigres más toscos. Así que fíjense en sus palabras y actos para evitar cualquier confrontación que, desde ya, les anuncia la serpiente, no saldrá bien.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Es importante que los conejos equilibren su trabajo con tiempo para descansar. Si bien la semana que inicia se vislumbra atareada, la serpiente les sugiere que no se sobre exijan. Tomen descansos y no lleguen en la noche a su casa a seguir trabajando. Si son ordenados con su tiempo y dejan a un lado su celular, lograrán cumplir con todas sus obligaciones, sin necesidad de sacrificar su tiempo libre.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Lo más importante que deben hacer los regidos por el dragón es mantenerse positivos y concentrados en sus objetivos. No permitan que nada ni nadie los convenza de cambiar sus planes. Si bien se les han presentado algunos inconvenientes en los últimos días, están muy cerca de lograr lo que se han propuesto, así que no desfallezcan.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La regente del día tendrá la energía del romance a su favor. Los más favorecidos serán aquellos que están pensando en formalizar una relación sentimental. Las propuestas que hagan hoy tienen muchas probabilidades de recibir respuestas favorables. Se avecinan matrimonios, convivencias y relaciones formales para la serpiente.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Algunos problemas familiares pueden aparecer hoy en la rutina del caballo. Discusiones entre hermanos o problemas de salud de los miembros mayores ocasionarán que deban cambiar sus planes y que además se sientan “amargados”. Solucionen la situación con calma y conforme se vaya presentando, no se adelanten a los acontecimientos ni prejuzguen a sus familiares.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Es importante que quienes nacieron en los años de la cabra estén pendientes de su salud. Algunos malestares relacionados con su sistema nervioso y su piel podrían complicarse si no les prestan pronto atención. Dejen de aplazar la visita al médico argumentando siempre alguna excusa diferente. Ustedes son los únicos engañados.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La serpiente siempre cuida a su buen amigo el mono. Por esta razón, hoy les ayudará a resolver problemas pendientes, especialmente los que se relacionan con su trabajo. Los malos entendidos de días anteriores se resolverán y clientes o superiores de nuevo confiarán en las capacidades de los regidos por el mono.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Personas envidiosas querrán hacerle daño a los regidos por el gallo. Tratarán de llegar a ellos con chismes y comentarios falsos con el ánimo de desestabilizar se relación de pareja. Si el gallo los escucha saldrá perdiendo más de lo que piensa.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los buenos amigos serán el bálsamo para quienes nacieron en los años del perro. Después de unos días pesados, la serpiente le sugiere a los regidos por este fiel animal que pasen un tiempo con las personas que aprecia o, por lo menos, hablen por teléfono con ellos. Recibirán los consejos que necesitan para empezar la semana con la mejor energía.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La serpiente es la antagonista del cerdo. Por esta razón es mejor que se limiten a su rutina normal de los lunes. También es importante que eviten usar prendas de color rojo este día, pues podrían atraer la vibración yin del mes de los fantasmas hambrientos. Si deben usar este color, quemen incienso y ofrézcanlo a los ancestros fallecidos.