Moderadores de Tiktok denunciaron que les hacen ver videos de abuso sexual infantil como parte de su entrenamiento

Un grupo de moderadores de TikTok denunció que les hicieron ver videos de abuso sexual infantil como parte de sus labores diarias. Los empleados en cuestión no trabajan directamente para la red social pues forman parte de una empresa contratista llamada Teleperformance que presta sus servicios tanto a TikTok como a otras compañías del sector.

La información, publicada por Forbes, apunta a que los moderadores eran conscientes de que como parte de su proceso de formación tendrían que ver contenido desagradable, pues en eso consistía el trabajo. No obstante, apuntaron que quedaron sorprendidos ante lo gráfico de los videos y fotografías que les fueron presentados.

“No creo que sea correcto que usen algo así para que entrenen los moderadores”, indicó una persona bajo condición de anonimato que trabajó para Teleperformance hasta el año 2020.

Los empleados detallaron que el procedimiento utilizado por la empresa era el de darle acceso a una hoja de cálculo llamada Daily Required Reading (lectura diaria obligatoria) la cual estaba repleta con cientos de fotografías de niños desnudos y niños siendo abusados. Destacaron que el acceso a dicho documento era sumamente amplio y tanto los trabajadores de Teleperformance, como de TikTok podían ingresar a él.

Tal es el volúmen de la cantidad de pornografía infantil que manejan los trabajadores como parte de su trabajo diario que una de las empleadas indicó que decidió acudir al FBI para que estos se encargaran de realizar una investigación al respecto.

“Mientras moderaba el contenido pensaba ‘este es el hijo de alguien, esta es la hija de alguien y esos padres no saben que tenemos esta foto, este video, este crimen guardado”, comentó otro trabajador.

Akash Pugalia, presidente de Teleperformance, se pronunció en contra de las denuncias en contra de su compañía por el manejo que hacen con el material pornográfico moderado de TikTok. Pugalia aseveró que su empresa no almacena este tipo de contenido como parte de sus operaciones por lo que calificó como falsos los comentarios al respecto.

Por su parte Jamie Favazza, portavoz de TikTok, afirmó que el material de entrenamiento para moderadores que utiliza la red social cuenta con estrictos controles de acceso, por lo que no cualquier empleado puede visualizar dicho contenido.

Añadió además que la información que utilizan durante el entrenamiento no contiene material sobre abuso sexual infantil. No obstante, no respondió donde se encuentra alojado dicho contenido y quienes pueden tener acceso a él.

