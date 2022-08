Osvaldo Ríos dice que Daniella Navarro demostró no tener educación en La Casa de los Famosos 2

Si hay alguien que se ha mantenido lo más ecuánime posible de todas polémicas suscitadas en La Casa de los Famosos 2 ese es Osvaldo Ríos, quien fue interpelado después de la gala del reality de Telemundo. Misma donde Daniella Navarro y Yolanda Andrade tuvieron una acalorada discusión. El ex de Shakira dijo que la venezolana demostró no tener educación.

El actor boricua y uno de los participantes de La Casa de Los Famosos 2 dijo que le había parecido un poquito fuera de lugar la discusión y los gritos que entablaron Daniella Navarro y la actriz y presentadora de televisión, Yolanda Andrade en pleno set de televisión. Osvaldo Ríos dijo que está cansando de ver la actitud de la venezolana y hasta afirmó: “Eso no se hace… Eso lo hace una persona que no está bien de la mente…”. View this post on Instagram A post shared by OᏚᏉᎯ ᏞᎠᏫ ᎡíᏫᏚ💪🏻🧘🏻‍♂️🏋🏻🎬🎼🎭🥗 (@osvaldorios_sesentaycontando)

Daniella Navarro se defendió de lo que dijo Osvaldo Ríos y hasta preguntó si el actor había dicho algo de su hija: “Mucho cuidado…”, se le escucha decir a la más reciente eliminada de La Casa de los Famosos 2. Además aseguró que ella no se ha metido con nadie.

Sin embargo, las cámaras de Telemundo captaron un momento en el que Daniella Navarro se refirió a Osvaldo Ríos y de unos sonidos que hacía mientras se bañaba.

El actor se defendió y dijo que la actriz no es una digna representante de la mujer venezolana y dijo que no debe merece seguir en La Casa de Los Famosos 2 por su falta de educación. “Venezuela es mi segunda patria… Yo en el 1992 protagonicé la telenovela Kassandra en Venezuela y la adopté como mi segunda patria… Me da pena ajena que Daniella sea el ejemplo de la mujer venezolana porque las está dejando muy mal libradas. Las está dejando como unas groseras, como unas maleducadas, como unas cuaimas…”, aseguró Osvaldo Ríos. Por lo pronto ya estamos a nada de saber quién será el ganador que está entre , Ivonne Montero, Salvador Zerboni y Nacho Casano. View this post on Instagram A post shared by Famosos VIP (@finestempire1) View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

