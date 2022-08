Rosalía se coloca una papaya en la entrepierna y ofrece un pedacito en Instagram

La española Rosalía sigue calentando las redes sociales y esta vez con una sesión de fotos que se hizo hace unos meses, pero que quiso recordar ahora y sacarlas a la luz. La novia de Rauw Alejandro se colocó una papaya en la entrepierna y hasta ofreció un pedacito de la misma a sus fans en Twitter e Instagram: “Cómeme la papaya”, escribió.

Por supuesto el hecho de ver la papaya en el medio de las dos piernas de Rosalía, le voló la imaginación a unos cuantos. Además la española, se abrió al jean y usó un top de triángulos que dejaron claro por qué es una de las preferidas de las redes sociales y sobre todo del Instagram. View this post on Instagram A post shared by la rosalía🇧🇷 (@queen.rosaliavt) Deslizar a la derecha.

Justamente la intérprete de “Con Altura” junto a J Balvin sigue en plena gira de su Motomami World Tour, con el que ha dejado a miles de personas hablando del nivel creativo y musical de Rosalía. Además, no es un secreto para nadie que la cantante se sigue desenvolviendo como productora. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Hace poco, el propio Anuel AA; ex de Karol G, dijo que Rosalía le había compuesto un tema su esposa Yailin La Más Viral. Lo que no se sabe aún es si esto será una colaboración o simplemente la española le habría escrito un tema a la cantante de género urbano.

Justo hace unos días, Rosalía fue comparada con Karol G por usar el cabello rojo. Pero si se analiza bien el pasado de varias cantantes latinas, se pueden dar cuenta que no han sido las únicas, Dulce de RBD, Shakira, Rihanna, Dua Lipa, Christina Aguilera y hasta Kylie Jenner. Aún así, parece que solo fue cuestión del momento para la española. La Bichota sí parece que lo llevará por mayor tiempo. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

En cuanto a su corazón, Rosalía sigue con el también reguetonero Rauw Alejandro. Este estuvo en una presentación hace poco donde una fan se subió al escenario y trató de besar en la boca al puertorriqueño quien, al ver las intenciones de la jovencita, se la quitó de encima de inmediato. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton By RapTV (@reggaetontvcom)

Mientras, Rosalía estrenó su canción “Despechá” y ya le está dando la vuelta al mundo con su “challenge”. Aquí les dejamos el tema musical que cuenta con millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Rosalía presume su cuerpo junto al mar, usando minibikini y botas rosas

Rosalía se abre el cachetero y muestra bastante en playa de Mallorca para video de “Despechá”

¡Tanga y rosas a la vista! Rosalía presume su cuerpazo y amor de Rauw Alejandro en Instagram

Rosalía usa las mínimas tangas de Kim Kardashian “SKIMS” y causa estragos en Instagram

Atributos de Rosalía se desbordan por fuera de un bikini metálico en video “Motomami”