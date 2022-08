Usando ajustados jeans Yanet García se muestra en el campo divirtiéndose con su perro

No es muy común que Yanet García publique en su cuenta de Instagram fotos y videos en los que no aparezca en la playa o haciendo ejercicio, pero ahora decidió compartir con sus seguidores un clip en el que se deja ver muy relajada en el campo y jugando con su perro. Eso no evitó que ella luciera muy sexy, usando un top blanco y unos ajustados jeans desgarrados.

La ex chica del clima también visitó una granja, donde pintó y pasó gran parte del día acompañada de otra de sus mascotas. Ella escribió junto a las imágenes que publicó el mensaje “Mi lugar feliz”. 🐴🍃🌳🎨

Aunque Yanet García se encuentra actualmente en Las Vegas, hace algunos días publicó en Instagram fotos de su reciente viaje a las islas Turcas y Caicos, donde lució su espectacular figura al usar un microbikini de animal print. Para la modelo el producir contenido para su perfil de OnlyFans sigue siendo su prioridad; tan sólo en ese sitio de contenido exclusivo ella tiene más de 356,000 suscriptores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

