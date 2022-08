Adamari López luce su tonificado cuerpo en un bikini negro con cortes

El programa “Noche de Luz”, conducido por Luz García, se ha hecho famoso por las entrevistas a famosos, pero la edición internacional de “Cuerpos hot” que se lleva a cabo cada año sin duda causa sensación. Ahora Adamari López fue la invitada, y eso dio pie para que luciera su tonificada figura en un ajustado bikini negro lleno de cortes, lo cual compartió en su cuenta de Instagram.

La bella actriz y conductora también posó junto a la piscina, usando otro sexy bikini con aberturas laterales. En un video se mostró el detrás de cámaras de las sesiones fotográficas en las que Adamari posó como toda una modelo, usando diversos atuendos.

Además de ejecutar una divertida coreografía junto con Luz, Adamari comentó en entrevista su experiencia como actriz en papeles de villana y su interés por trabajar en series. Con respecto a cómo luce ahora, muy tranquila dijo: “Me siento bien en mi propia piel, pero no sé si me consideraría como un cuerpo hot. Me parece que estoy bien y satisfecha con lo que hago”. View this post on Instagram A post shared by Noche De Luz (@nochedeluz)

