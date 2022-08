Así es la casa donde Ivonne Montero pasó la noche tras ganar ‘La Casa de los Famosos 2’

La actriz mexicana Ivonne Montero, de 48 años, ya está disfrutando la compañía de Antonella, su hija, y de su casa en Ciudad de México tras pasar más de 90 días encerrada en ‘La Casa de los Famosos 2’.

La también cantante, quien venció en la final del reality show de Telemundo a Salvador Zerboni, a Nacho Casano y a Toni Costa, vive desde hace un año en una muy linda propiedad, a la que se mudó tras dejar el que fue su hogar por nueve largos años.

Por medio de diversos videos y fotografías, Ivonne nos ha mostrado algunos de los rincones de su nueva morada, aunque aún quedan bastantes por descubrir, por lo que habrá que estar atentos a los materiales que suba en próximas semanas.

En un video, grabado en la zona de vestíbulo, pudimos notas que cuenta con un cuadro suyo con sombrero charro. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Su comedor está conformado por una mesa de madera con sillas que combinan el tono chocolate con el rojo, así como por un cuadro y por un mueble rojo donde conserva diversos artículos decorativos y algunos portarretratos. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

La recámara principal está compuesta por una cama grande, por cortinas de color café, por un sofá de tono naranja, así como por un tocador con su respectivo espejo, siendo ahí donde se da los últimos retoques antes de salir de casa. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Ivonne Montero se hizo acreedora al premio de $200,000 dólares tras obtener el 33.8% de los votos, mientras que Salvador Zerboni obtuvo el el 32.6%. En el tercer sitio se colocó Nacho Casano con el 19%, mientras que Toni Costa quedó en cuarto con el 14.6% de los sufragios.

