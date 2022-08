Chiquis Rivera usa leggins ajustados y presume cómo suda la gota gorda en el gimnasio

La cantante Chiquis Rivera está despampanante pero no por arte de magia. La Abeja Reina está literal sudando la gota gorda a diario en el gimnasio. Con unos leggins muy ajustados, la hija de Jenni Rivera mostró parte de su rutina de ejercicios, mismos que la han dejado con una figura de infarto.

Hace pocos días, Chiquis Rivera se presentó en Oregón. Ahí elevó la temperatura de los presentes al punto de subir su blusa y perrear hasta el suelo. Pero no solo su cuerpazo y curvas explosivas dieron de qué hablar, sino que la energía y flexibilidad de la cual goza la cantante de regional mexicano. Por supuesto, esto lo ha logrado a punta de gimnasio y deporte. Así que, como casi todos los días, Chiquis sudó la gota gorda con pesas y leggins ultra pegados y lo compartió en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En el mismo concierto, Chiquis Rivera hizo una pausa y se colocó su perfume. Recordemos que además de cantante, animadora e influencer, la Abeja Reina es empresaria. No pasa más de un mes para que Chiquis se invente algo nuevo y lance algún producto con el que sorprenda a sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

La semana pasada, Chiquis Rivera usó unos enterizos para su participación como invitada especial en el programa de televisión La Academia. Un día fue uno amarillo con el mostró su tanga y el otro con un extraño estampado en el área de las “boobies”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera ha ofrecido varias entrevistas en las últimas semanas. Incluida una con su amiga La Chiquibaby de Hoy Día. Ahí ambas gozaron al ritmo de banda y hasta mostraron los piernones. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

En otra, ciertamente habló de su divorcio con Lorenzo Méndez. Admitió que fue un proceso muy duro y doloroso pero que la terapia la ayudó a sanar. Ahora Chiquis Rivera tiene una relación de poco más de un año con Emilio Sánchez. El mismo es el fotógrafo de Becky G y un excelente productor y director audiovisual que ha trabajo con varios artistas más. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

Por supuesto, su artista preferida y la dueña de su corazón, Chiquis. Juntos han sumado en la carrera de ambos haciendo que se conviertan en un gran team. Desde el comienzo de la relación, él la acompaña a sus conciertos, la aupa y hasta la iniciado en el camino del deporte. Los resultados hablan por sí solos: una Chiquis segura, bella y sumando éxitos.

