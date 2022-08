Fallece a los 84 años el diseñador japonés Issey Miyake

El diseñador de ropa japonés Issey Miyake, famoso por combinar en sus creaciones la tecnología con el glamour, falleció a los 84 años, víctima de cáncer de hígado. Sus familiares informaron que el deceso ocurrió el 5 de agosto, y que ya se llevó a cabo un servicio fúnebre.

Miyake nació en 1938 en Hiroshima; durante décadas fue muy discreto en cuanto a hablar de su niñez, pero finalmente en 2009 relató que los efectos de la explosión de la bomba atómica lanzada sobre su ciudad natal le provocaron un problema en su pierna. Estudió Diseño Gráfico en Tokio y en 1965 viajó a París, donde comenzó a desarrollar el estilo que le daría fama mundial; en esa época trabajó con el famoso diseñador Guy Laroche.

Fue a mediados de la década de los 80 cuando la ropa diseñada por Issey -en la que había un sincretismo cultural presente en pliegues y elegantes vuelos en las prendas- provocó que fuera aclamado en diversos círculos. Los tejidos expandibles en atuendos monocromáticos marcaron tendencias, pero él mismo se hizo famoso al decir que “nunca podemos perder de vista el poder del toque de las manos humanas”. View this post on Instagram A post shared by ISSEY MIYAKE (@isseymiyakeofficial)

En 1992 Issey Miyake expandió su marca al área de perfumes, obteniendo ventas millonarias por varias fragancias. Entre las múltiples personalidades que lucieron sus diseños destacan Miley Cyrus, Meryl Streep, Lady Gaga y Steve Jobs -este último popularizó e hizo algo característico de su imagen el jersey negro de cuello de tortuga creado por el artista japonés-. La ropa del diseñador ha conformado muchas exposiciones, destacando la presentada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. View this post on Instagram A post shared by Tech Feed (@techfeed_ng) View this post on Instagram A post shared by HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE (@hommeplisse_isseymiyake)

