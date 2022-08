Horóscopo chino de hoy 9 de agosto: las predicciones para cada signo

El caballo de madera nos proporcionará una excelente energía este día, propicia para llevar a cabo cualquier actividad que implique nuevos emprendimientos, cambios y reuniones.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo que sí debes tener en cuenta es que, para la astrología china, el año inicia el 4 de febrero, a la par del año solar. Por esta razón, las personas que nacieron entre el 1 de enero y el inicio del calendario chino, su signo zodiacal será el del año anterior. Por ejemplo, si naciste el 5 de enero de 1955, tu animal regente no es la cabra, sino el caballo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El signo que menos favorecido se verá este día es el de la rata. Con su antagonista, el caballo, como regente, lo mejor que pueden hacer los nacidos en los años de la rata es mantener su rutina y evitar iniciar proyectos. También es recomendable que eviten asistir a reuniones de cualquier tipo, pues podrían terminar involucrados en alguna discusión o disputa.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es importante que el buey evite cualquier exceso durante el día. La comida será su talón de Aquiles y dejarse llevar por los antojos e, incluso, por la gula, le ocasionará malestares que hasta lo podría obligar a visitar los servicios de urgencias. Si actúa moderadamente, tendrá un día tranquilo que terminará con excelentes noticias para el buey.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La buena fortuna, en temas de dinero, sigue acompañando al regente del año. Este día se les presentarán a los tigres diferentes opciones para mejorar su situación financiera. Sea un nuevo trabajo, más clientes y hasta algún premio, todo es posible hoy. Pero tengan en cuenta que, si esto sucede, es importante destinar lo más que puedan a un ahorro. Ese dinero les será muy útil próximamente.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Quienes nacieron en los años del conejo se verán beneficiados con la energía del día, especialmente en todo aquello que tenga que ver con nuevos proyectos. Así que, si desde hace días han estado pensando en iniciar algún emprendimiento o empezar una actividad diferente a las normales, hoy es el mejor momento para “ponerse manos a la obra”. No desaprovechen la ayuda que hoy les brinda el caballo.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Un encuentro casual les traerá a los dragones oportunidades para el romance. Alguna persona que conocen desde hace tiempo y que llevaban mucho sin ver, se cruzará con ustedes y le abrirá las puertas al amor. Sea porque revivan una vieja llama o porque gracias a ella conocerán a una maravillosa persona. Así que estén pendientes de las señales que les envía el universo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Excelentes oportunidades de trabajo tocarán a la puerta de quienes nacieron en los años de la serpiente, especialmente aquellas de 1965 y 1989. Sin embargo, el caballo les sugiere que, antes de aceptar la propuesta se asesoren muy bien y que, además, sean muy cuidadosos en todos los aspectos legales y de cumplimiento de requisitos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día gozará de todos los beneficios de su propia energía. No tendrá ninguna contraindicación y podrá llevar a cabo cualquier actividad constructiva que tenga en mente. Si llevan un cuarzo cristal con ustedes podrán amplificar los efectos de todo lo que hagan hoy, por esto es importante que solo realicen cosas positivas y que no afecten a nadie.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Un triángulo amoroso o una encrucijada sentimental podría complicar hoy la vida de la cabra. Las relaciones de pareja aún no se logran estabilizar después del año del buey y, siguen causándole dolores de cabeza a los regidos por la oveja. El caballo les sugiere que no se dejen involucrar en este tipo de situaciones y, si la otra persona no toma una decisión sobre con quién quiere estar, es mejor que ustedes se alejen.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Las mujeres que rodean a los regidos por el mono serán de gran ayuda este día. Así que aprovechen para pedirles consejo y apoyo, pues una o varias de ellas, tendrán los contactos que necesitan los monos para poder sacar avante sus proyectos. Este no es un día para aislarse, sino todo lo contrario, para compartir con el mayor número de mujeres posible.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Aquellos gallos que tienen un negocio independiente tendrán toda la fortuna a su favor. El día es propicio para que lancen promociones, nuevos productos o hagan cualquier tipo de publicidad, pues gracias al caballo, lograrán atraer muchos clientes. Quienes estén en una relación de dependencia también estarán favorecidos y podrán, si han trabajado para ello, solicitar aumentos o ascensos.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Algunas infidelidades y traiciones podrían salir a la luz del día y hacer que el perro quede muy mal frente a todos. Asuntos del pasado que los regidos por este animal creyeron que podrían ocultar aparecerán y le complicarán la vida. Lo mejor que pueden hacer es enfrentar con honestidad la situación y asumir las consecuencias de sus actos. Si tratan de ocultar o “torcer” la verdad, solo lograrán empeorar todo.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Con una energía totalmente diferente a la de ayer, los cerdos tendrán un día lleno de excelentes oportunidades. En su trabajo brillarán con luz propia y llamarán la atención de superiores que los tendrán en cuenta para una próxima promoción y, en temas sentimentales, también se verán favorecidos, pudiendo formalizar una relación de pareja.