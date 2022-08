Ivonne Montero se corta el cabello en videollamada con su hija tras ganar La Casa de los Famosos 2

La Casa de Los Famosos 2 llegó a su final y la ganadora fue Ivonne Montero, quien hizo de inmediato una conmovedora videollamada con su hija Antonella: “Aquí estoy. Ganamos mami… Ganamos hija.. Lo logramos mi reina hermosa. Ganamos mami…. Mi amor tú estuviste conmigo…”, al tiempo que se disponía a cortar su cabello.

Como señal de compañía, Ivonne Montero cortó una trenza que tenía en el cabello en señal de que su hija estuvo siempre con ella. Era una manera para ella de buscar el coraje cuando las cosas se ponían color de hormigas dentro del reality de Telemundo, La Casa de Los Famosos 2. Fueron 16 semanas en las que la mexicana. “Esta trencita me la voy a cortar para ti. Aquí traigo una tijerita que me la traje por si acaso. Aquí está nuestro sueño hecho realidad”.

Compañeros y público aplaudían fuertemente a Ivonne Montero por haberse catapultado como la preferida del público durante estas largas semanas. Pero fue justamente Alicia Machado la que dio unas palabras muy conmovedoras para la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos. “Feliz. Mi gallo, quería que ganara”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities) Además agregó: “Que la virgen de Guadalupe nunca abandona a una madre luchadora y guerrera y hoy lo vuelve a demostrar…”. Así cerró el show dónde Ivonne Montero se alzó con los $200, 000 dólares. Salvador Zerboni quedó en segundo lugar. Nacho de tercero y Toni Costa de cuarto lugar.

Además agregó: “Que la virgen de Guadalupe nunca abandona a una madre luchadora y guerrera y hoy lo vuelve a demostrar…”. Así cerró el show dónde Ivonne Montero se alzó con los $200, 000 dólares. Salvador Zerboni quedó en segundo lugar. Nacho de tercero y Toni Costa de cuarto lugar. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Muchos han manifestado sus reacciones ante el logro de la mexicana y eso incluye a Eduardo Rodríguez, quien cree que ser mujer y madre soltera es un “plus” para lograr ser el favorito y ganar La Casa de los Famosos. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Pero Ivonne tuvo una gran noche y aprovechó de agradecer a todas las personas que votaron por ella. Sin duda alguna fue una segunda temporada plagiada de todo tipo de situaciones, romances, peleas, momentos de quiebre pero mucha diversión y alegría también. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

La cadena anunció que sí habrá una tercera temporada y ya hay varios nombres sonando por ahí. En cuanto a realities, vuelve también Rica Famosa Latina donde estará Mayeli Alonso, quien fue la primera eliminada de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos. La ex de Lupillo Rivera había participado en este reality de Estrella TV años atrás junto a Niurka Marcos, quien también fue eliminada del reality de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Sigue leyendo:

‘LCDLF2’: Ivonne Montero gana reto y es la primera finalista de ‘La Casa de los Famosos’

VIDEO: Daniella Navarro arma escena de celos a Salvador Zerboni por culpa de Ivonne Montero en ‘La casa de los famosos’

VIDEO: Ivonne Montero se le va a la yugular a Salvador Zerboni en ‘La casa de los famoso’ y lo acusa de oportunista

VIDEO: Ivonne Montero pone en su lugar a Laura Bozzo en ‘La casa de los famosos’