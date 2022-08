“La Chica del Clima”, Yanet García, exhibe su escultural silueta con arriesgado bikini de hilos negro

Las atrevidas sesiones fotográficas que realiza Yanet García parecen no tener fin y así lo confirmaron millones de fanáticos que la admiran a través de sus redes sociales, con quienes compartió una candente postal en la que reapareció posando con un atrevido traje de baño de dos piezas que dejó a la vista sus torneadas curvas.

Aunque se logró posicionar como una de las famosas que más llamaban la atención en la televisión gracias a su curvilínea silueta dándose a conocer como la sensual “Chica del Clima”, la belleza de la modelo mexicana también logró cautivar a través de las redes sociales, en donde disfruta compartir detalles de sus nuevos proyectos, recordar aquellos momentos que la hicieron feliz y todo lo que actualmente disfruta en Nueva York.

Pero sin duda, las publicaciones más exitosas son aquellas en las que logra elevar la temperatura posando con ajustados conjuntos deportivos o diminutas prendas de lencería cuyas transparencias dejan muy poco a la imaginación. Y qué decir de los bañadores más reveladores en los que muestra sin pudor alguno cada ángulo de la torneada anatomía que ha conseguido a base de esfuerzo y disciplina.

Y es justamente así como la actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, cautivó a cerca de 15 millones de seguidores de Instagram tras compartir una sexy instantánea en la que presumió ante la cámara su deslumbrante belleza, todo mientras porta un arriesgado bikini de hilos color negro que estiró ligeramente con una mano mientras retira unos lentes oscuros para mirar fijamente a la cámara.

Como era de esperarse, la imagen logró capturar la atención de miles de fanáticos que cayeron rendidos ante su belleza y que corrieron a dejar un comentario para halagar la sensualidad de sus curvas.

Por fortuna para sus más exigentes admiradores, esta no es la única ocasión en que la especialista en alimentación saludable ha modelado el mismo conjunto de baño, ya que semanas atrás compartió un video en el que nuevamente aparece disfrutando de la tranquilidad sobre una hamaca, además de divertirse posando mientras expone ante la cámara su ejercitada silueta. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en una ocasión más, acaloró la misma galería fotográfica posando completamente de espaldas, con lo que demostró que a sus 31 años posee una figura que es capaz de acelerar el corazón de cualquiera. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

