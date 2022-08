Alicia Machado llama imbécil a Nacho Casano y Eduardo Rodríguez también se lleva lo suyo

La Casa de los Famosos 2 ya terminó, pero Alicia Machado no ha dejado pasar por alto las palabras de los dos participantes del reality de Telemundo. A Nacho Casano lo llamó imbécil y a Eduardo Rodríguez también le lanzó lo suyo en Instagram. Pero no fue a dedo, la ex Miss Universo claramente tuvo fue una reacción ante los comentarios de los galanes.

Eduardo Rodríguez fue cuestionado sobre qué le pareció el triunfo de Ivonne Montero en la Casa de Los Famosos. El mismo dijo que se sentía decepcionado: “Siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras que bueno… Vuelve a ganar una mujer, una madre soltera. Ahí está la estrategia … Sí bueno y victimizarse. Es lo que vende. Es lo que le ha funcionado en la vida…”, dijo el actor y modelo mexicano. Pero Alicia Machado no se quedó callada y le respondió contundentemente: “Como cuando no pasas manutención, y aún así cuestionas la causa ??? Ups”.

Pero eso no fue todo. La venezolana siguió comentando: “Pues sí ! les depositan a ellas ! Nos funciona lindura”. Gran parte de las mujeres y de los hombres también se abocaron a defender a Alicia Machado, quien es madre soltera y lo mismo Ivonne Montero. Misma que justo la noche de ganar La Casa de Los Famosos hizo una conmovedora videollamada a su hija y hasta se cortó el cabello en señal de haberla llevado con ella siempre en pensamiento y corazón. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

En cuanto a Nacho Casano, el día de la gala final del reality de Telemundo, Alicia Machado le dijo a Daniella Navarro que habría que ver cómo se llevaba ella con el galán al salir de La Casa de los Famosos 2. Además la ex Miss Universo hizo referencia a la mala experiencia que tuvo con Roberto Romano. La venezolana llamó a Nacho misógino y él también reaccionó. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

Pero el ex participante también fue consultado al finalizar la gala sobre los comentarios que hizo Machado y dijo que ellos no se conocían para que la misma opinara así de él. “Yo también entiendo con mucho respeto que a veces hay mucha gente muy ignorante que no entiende el significado de lo que pone en su boca…”. De inmediato, la ex reina de belleza reaccionó: “Sí imbécil. Créeme que sé lo que significa! No te creas tan inteligente! De estos patanes abundan en la sociedades!”

Pero Daniella Navarro no opina lo mismo y el día de ayer publicó en una historia en su cuenta de Instagram, en la que decía que su alegría se debía porque estaba a punto de encontrarse con su hijita y con su mamá. También dejó claro que la sonrisa que trae en la cara tiene nombre apellido y sus fans y seguidores de La Casa de los Famosos 2 saben muy bien cuál es.

