Chiquis Rivera alzó la pierna y perreó en lo alto mostrando su pecho por un agujero de su enterizo

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, anda encendiendo todo lugar que pisa su Abeja Reina Tour no solo con su música sino con su carisma y cuerpazo. Ahora anda usando muchos enterizos como este último que tenía un agujero que mostraba su pecho. Además, la hija de Jenni Rivera dio el todo por el todo y alzó su pierna para perrear en lo alto.

El público de Chiquis Rivera literal botó la baba al ver a la Abeja Reina encaramar la pierna en un mueble y batir la retaguardia al mejor estilo del perreo. Además usó un modelito que acaloró a más de uno. Se trataba de un enterizo con el que se forró en lycra y con el que dejó parte de sus “boobies” a la vista, pues el mismo tenía una abertura en el centro de su busto. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_diva)

Chiquis Rivera ha tenido casi llenos absolutos a su paso por algunas ciudades de los Estados Unidos así como algunas de México también. Justo hace unos días estuvo de invitada en La Academia y ahí se lució con un enterizo amarillo con el que presumió su tanga. Al día siguiente repitió con uno con extraño estampado en las “boobies”. Además la cantidad de ensayos que realizó al inicio del tour han dado resultados, Chiquis Rivera no tiene mucho que envidiarle a otras cantante de regional mexicano. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_diva)

Por supuesto estaba con su equipo de trabajo y con su nuevo amor, Emilio Sánchez. El mismo ha sido figura clave en el crecimiento de Chiquis Rivera en el último año. Recordemos que es el fotógrafo de la amiga de ambos, Becky G, y además es un excelente director y productor audiovisual. De hecho, acaba de realizarle una sesión fotográfica nada más y nada menos que a Chris Evans. View this post on Instagram A post shared by 🥰♥️ (@_jande___)

Por supuesto el divorcio de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera ya se concretó. La abogada de la misma recurrió a una moción por el cual se anula el mismo. Al parecer y como explicó el ex vocalista de la Banda El Limón, el proceso fue un poco engorroso y difícil de entender. Además de cómo sufrieron sus hijas por la separación.

Hablando de Lorenzo Méndez, el mismo está centrado en sus nuevos lanzamientos y presentaciones. Acaba de lanzar un tema nada más y nada menos que con Ninel Conde y el próximo lunes 15 de agosto tendrá una rueda de prensa en las instalaciones de Uno Productions, la casa de management de ambos artistas, donde hablarán de sus siguientes proyectos profesionales. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

Por ahora, nosotros les dejamos el éxito de Chiquis Rivera llamado “El Honor“. En le mismo la cantante muestra sus dotes actorales. Sin duda alguna la Abeja Reina está imparable y su belleza y carisma son cada día más obvios. Enhorabuena para ella.

Sigue leyendo:

En leggings negros Chiquis Rivera presume su abdomen plano mientras se ejercita en la bicicleta fija

Chiquis Rivera usa leggins ajustados y presume cómo suda la gota gorda en el gimnasio

Mr. Tempo responde a Chiquis Rivera y dice tener fotos de todo: “No me interesa lo que diga esa vieja”

Chiquis Rivera usó diminuto hilo dental y su pantalón la dejó en evidencia durante los Latin AMA’s 2022

Chiquis Rivera, apretadita y mostrando abdomen, acalora los pasillos de los Latin AMAs 2022 en Las Vegas

Chiquis Rivera, la última en sumarse al “challenge” de Anitta, lo hace desde su cama

Chiquis Rivera se queda topless y lanza nuevo delineador de cejas “Dúo”