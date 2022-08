En leggings negros Chiquis Rivera presume su abdomen plano mientras se ejercita en la bicicleta fija

El ejercicio es una de las prioridades para Chiquis Rivera, quien a lo largo de este año ha mostrado un cambio en su figura. Ahora compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece en el gimnasio antes de viajar a Phoenix para un concierto; usando ajustados leggings negros y luciendo su abdomen plano mientras se ejercitaba en la bicicleta fija, ella dijo: “Antes de subirme al avión e ir a trabajar, tengo que ir al gym”.

Chiquis continúa alternando sus actividades, presentándose los fines de semana con sus shows dentro de su gira Abeja reina y dedicando los otros días a la promoción de los productos de su línea de belleza Be Flawless. Ella publicó también un clip con los mejores momentos de sus recientes conciertos e informó sobre las próximas fechas: Nos vemos este fin de semana! 13- Oroville Ca Gold Country Casino 14- Caldwell ID. Colombia Event Center”.

En su reciente viaje a México Chiquis Rivera fue invitada de honor en el programa de televisión “Corazón grupero”, siendo cuestionada acerca de sus nuevos proyectos y los inicios de su carrera. Ella lució espectacular usando un colorido enterizo e interpretó varios de sus éxitos, destacando su nuevo sencillo “Entre besos y copas”. View this post on Instagram A post shared by Corazón Grupero (@_corazongrupero)

