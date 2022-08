Gerard Piqué pasará 15 días con sus hijos después que llegara a un acuerdo con Shakira

Shakira ya regresó a Barcelona después de varios días de vacaciones con sus pequeños. Ahora le toca el turno al papá de Milan y Sasha, el central del FC Barcelona, Gerard Piqué. El mismo se fue hasta la que era su casa y ahí esperó, esta vez afuera, por sus pequeños y además cargó una maleta inmensa. La razón es que pasará 15 días con sus pequeños porque los abogados de ambos ya se pusieron de acuerdo a través de un acuerdo temporal de la custodia.

En una ocasión anterior, Gerard Piqué fue captado por las cámaras de los paparazzis entrando al estacionamiento de la residencia que habitaba con Shakira hasta hace poco. Ahora en vez de esperarlos dentro de la propia casa, tuvo que hacerlo afuera. Además se ve que al salir sus hijos Sasha y Milan el cargó una maleta grandísima. Esto por la larga estancia que pasarán los niños con su padre. View this post on Instagram A post shared by Diario RÉCORD (@record_mexico)

Europa Press indica que Gerard Piqué pasará 15 días con sus hijos después que sus abogados y los de Shakira llegaran a un acuerdo en la custodia. Recordemos que la colombiana estuvo con ellos en Los Cabos, México donde disfrutaron unos días de playa. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

Posteriormente estuvieron en Los Ángeles, california y asistieron a un juego de los LA Dodgers y luego viajaron a Miami. Aquí muchos pensaron que Shakira se quedaría ahí por los rumores surgidos que han apuntado a que la intérprete de “Waka Waka” quisiera mudarse al sur de la Florida, ya que cuenta con pocos amigos en Barcelona. Sin embargo esto no sucedió. View this post on Instagram A post shared by Shakira Colombia🇨🇴 (@shakira__1977)

Al dejarse ver en el aeropuerto de Miami con sus hijos sonrió a la cámaras y presumió su vestido “nude”. A su lado estaba su hermano, quien se ha vuelto más inseparable que nunca. Recordemos que Shakira debe enfrentar un juicio por fraude fiscal y de, ser encontrada culpable, podría pasar 8 años en prisión. View this post on Instagram A post shared by spuque3 (@spuque3)

Sin embargo, ella misma no aceptó el acuerdo del departamento de Hacienda en Barcelona y se dispone a enfrentar la ley frontalmente. Asegura que no cometió tal delito. Mientras, su carrera sigue en ascenso y su canción “Te Felicito” se posiciona en número en Spotify y iTunes.

