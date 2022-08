Grettell Valdez se muestra muy sensual, posando sin blusa y en sostén de encaje

Grettell Valdez dio una sorpresa a sus más de tres millones de seguidores en Instagram, al publicar unas fotos en las que posa muy sensual sin blusa y usando un sostén negro de encaje; ella también hizo una variante en su look, optando por una prenda de color verde. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue “¿Quién dijo frío?”

Hace algunas semanas la bella actriz mexicana cumplió 46 años y lo celebró con un viaje a Puerto Escondido, Oaxaca, publicando en esa red social imágenes en las que lució su escultural figura al usar un traje de baño estampado. Siempre le han gustado los lugares con climas cálidos y, cuando no está trabajando en algún proyecto, gusta de visitar resorts para relajarse y tomar el sol. View this post on Instagram A post shared by Grettell Valdez (@grettellv) View this post on Instagram A post shared by Grettell Valdez (@grettellv)

Grettell Valdez cuenta con uno de los papeles estelares en “Reputación dudosa”, una serie de humor negro en la que comparte créditos con Claudia Álvarez, Luz Ramos y Sara Corrales. Ella interpreta a Maco, una de las múltiples parejas del personaje interpretado por Marcus Ornellas. View this post on Instagram A post shared by Grettell Valdez (@grettellv)

