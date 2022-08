A Lili Estefan se le abrió el vestido y terminó mostrando de arriba y de abajo desde Mykonos

Lili Estefan no para de trabajar. Es poco lo que se ve “La Flaca” a la consentida de Univision faltando a su trabajo. Esta vez se fue a Europa. Después de unos días en Madrid, España, la presentadora de El Gordo y La Flaca se dirigió a Mykonos, Grecia donde usó un vestido que terminó abierto con la brisa dejando los atributos de arriba y de abajo a la vista.

55 años tiene Lili Estefan y, como ya hemos repetido hasta la saciedad, parece que los años no pasan por ella. Por recomendación de su compañero de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, la presentadora tomó un descanso y agarró a sus dos hijos, Lina Luaces y Lorenzo Luaces y se fue de paseo. Por su puesto, cada modelito que ha usado “La Flaca” no tiene nada que enviarle a los que usó Jennifer Lopez, quien estuvo hace poco también por España de luna miel junto a Ben Affleck. El vestido de Lili se abría por arriba y por debajo dejando a la vista su espectacular figura. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Hace no mucho Raúl de Molina se desató bailando junto a sus compañeras Lili Estefan y Clarissa Molina. Esto para un videoclip de una canción de verano que le hicieran al show de El Gordo y La Flaca. Ahí Lili Estefan le encaramó las piernas al “El Gordo” para tratar de montarse sobre sus hombros. La tarea no estuvo fácil pero como siempre, la pasaron increíble. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Lili Estefan también causó sensaciones hace poco al posar con una tanga en mano en las afueras de Univision. Resulta que muchos emprendedores y directores creativos de marcas siempre buscan a “La Flaca” para regalarle sus productos. Lili es de las pocas que no se ha dedicado a hacer publicidad en Instagram u otra red social. View this post on Instagram A post shared by CR WEAR (@crwear.co)

Por lo pronto, habrá que esperar a que Lili Estefan regrese de Europa con sus hijos y con su yerno. Sí, la hija de Lili, Lina Luaces, quien es modelo profesional, tiene novio y la presentadora de Univision se lo llevó con ellos de vacaciones. Sin duda alguna, un grupete con el que es imposible no pasarla bomba. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

