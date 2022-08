Se anuncia el estreno de la serie documental “House of Hammer”, que narra las perturbadoras fantasías sexuales de Armie Hammer

Hace poco más de un año Armie Hammer se convirtió en protagonista de la noche a la mañana de uno de los más grandes escándalos de Hollywood. Su vida parecía perfecta junto con su esposa, sus dos hijos y una ascendente carrera. Sin embargo, a la filtración de unos mensajes a principios de 2021 en donde el actor de 35 años confesaba perturbadoras fantasías sexuales, le siguieron numerosos testimonios de mujeres que lo acusaron de abuso físico y psicológico.

En mayo pasado Discovery+ anunció que estaba preparando la serie documental “House of Hammer”, la cual pondría atención en el siniestro pasado del poderoso clan del actor. Ahora, la compañía de entretenimiento estrenó el primer adelanto de la serie documental de tres episodios, en el que se han revelado algunos mensajes que el actor habría enviado a sus supuestas víctimas, y en los que, entre otras cosas, habría asegurando que es un “caníbal al 100%”.

Courtney Vucekovich, una de las dos mujeres que afirman que Hammer la habría agredido, detalló el abuso que supuestamente sufría, diciendo que las cosas empezaron de forma fantástica “pero luego cambiaron” a medida que él sobrepasaba sus límites. La joven también aseguró que el actor no quería hablar de otra cosa que no fuera “canibalismo” y que, incluso, llegó a recibir mensajes de él en los que le decía: “Soy 100% caníbal y quiero comerte. Voy a morderte”. Vucekovich agregó que recibió fotos de él atado a una cuerda. “Las cuerdas estaban alrededor de su cuello, su muñeca, sus tobillos, yo estaba completamente inmovilizada. Cerraba los ojos hasta que terminaba”, dijo la presunta víctima.

Julia Morrison, la segunda supuesta acusadora que aparece en el documental, mostró un texto que dice haber recibido de Armie en el que él le escribía: “Tengo la fantasía de hacer que alguien demuestre su amor y devoción y atarlo en un lugar público por la noche y hacer que su cuerpo sea de libre uso y ver si se co** a extraños por mí”. La chica comentó que también recibió una mensaje de voz del actor, diciendo: “Mi apuesta iba a implicar entrar en tu casa y atarte completamente e incapacitarte y luego poder hacer lo que quisiera en cada uno de los agujeros de tu cuerpo hasta que terminara contigo”. Otro de los textos decía: “¡Eres mía! ¿Me oyes? Me perteneces ahora. Te poseeré para siempre”. Y otro: “Yo decido cuándo comes, cuándo duermes. Cuándo co**”.

La serie documental “House of Hammer” se estrenará en Discovery+ en septiembre. El escándalo -provocado por unos textos filtrados en enero de 2021- ha sido tachado de “tonterías” por la estrella -que tiene a su hija Harper, de siete años, y a su hijo Ford, de cinco, con su ex Elizabeth Chambers-, pero desde entonces él ha sido despedido de muchos proyectos en Hollywood.

También te puede interesar:

-Así es la mansión que Armie Hammer no ha podido vender tras su escándalo de canibalismo

-Un representante de Armie Hammer niega que el actor trabaje como conserje de un hotel