Yahir posee una casa con la vista más bella hacia el mar de San Carlos

A 20 años de haber egresado del reality show “La Academia”, Yahir Othón Parra terminó por consolidarse como el verdadero campeón sin corona del certamen, pues su peculiar tono de voz más tarde le abrió las puertas de las grandes compañías disqueras al punto de que no ha dejado de estar vigente en las preferencias del público.

Todo ello también le ha permitido ubicarse entre los intérpretes de su generación con mayores ganancias logradas.

De ahí que haya cristalizado la mayoría de los sueños que tuvo durante su niñez, entre ellos el adquirir una propiedad con la mejor vista al mar en todo San Carlos, municipio ubicado a 15 kilómetros al norte de Guaymas, Sonora.

Y es que desde la casa de Yahir es posible contemplar las hermosas puestas de sol que se presentan durante la mayor parte del año.

La propiedad además cuenta con una piscina panorámica, donde el cantante de 43 años, acompañado de su pequeño hijo, acostumbra refrescarse del calor extremo que impera en la región, pero también aprovecha la ocasión para tomar algunas estupendas fotografías, las cuales acostumbra compartir con sus fans en redes sociales.

Aunque la propiedad colinda con varios condominios, la manera cómo fue diseñada para aprovechar la superficie donde se asienta, le permite estar más cerca de la bahía y por lo tanto no hay nada que le restringa la vista hacia el horizonte. View this post on Instagram A post shared by Yahir Music (@yahirmusic)

Las personas originarias de San Carlos aseguran que todo lo que pudiera atraer a los turistas en la región ya le pertenece a Yahir, quien pese a su apretada agenda de compromisos dentro y fuera de México, trata de tener algunos días libres para escaparse a su rincón de ensueño.

Uno de los placeres que más disfruta el ex alumno más destacado de “La Academia” es ponerse a asar carne en el patio contiguo a la alberca, desde donde también es posible apreciar al cerro Tetekawi, considerado un símbolo de respeto. View this post on Instagram A post shared by Yahir Music (@yahirmusic)

Para complacer a sus fans, Yahir les ha mostrado algunos espacios de su casa de playa, la cual está decorada con estilo minimalista, pues el glamour de cualquier tipo de mobiliario sería desplazado por la majestuosidad del mirador de San Carlos, el cual -dicho sea de paso-, fue clasificado por la revista National Geographic en la primera posición del denominado “Top 10 Ocean Views”. View this post on Instagram A post shared by Yahir Music (@yahirmusic)

Aunque se desconoce el valor exacto de la propiedad de Yahir, algunos expertos en finanzas calculan que ronda en 3 millones de dólares.

Te puede interesar:

Así es la casa donde Ivonne Montero pasó la noche tras ganar ‘La Casa de los Famosos 2’

Niurka Marcos confiesa que ya vive con Juan Vidal y presume que se bañan juntitos

Así es el rancho californiano donde murió Olivia Newton-John, actriz de la película ‘Grease’