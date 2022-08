Horóscopo chino de hoy 12 de agosto: las predicciones para cada signo

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el horóscopo chino? Pues bien, a diferencia de la astrología occidental, la oriental se basa en la combinación de animales del zodiaco, elementos de la naturaleza y constelaciones. Así, al estudiar su influencia diaria de todos ellos y su relación entre sí, es que se puede determinar cuáles actividades son más propicias y cuáles no.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Lo que sí debes tener presente cuando busques tu animal regente es que, el año chino, en términos astrológicos, inicia el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el del año anterior, pues realmente se considera que aún no ha iniciado la regencia del nuevo animal.

Para este viernes 12 de agosto, la energía estará a cargo del gallo de fuego, y será propicia para sacar de nuestra vida todo lo que ya no queremos en ella y, especialmente para iniciar dietas y tratamientos médicos. También es mejor que evites hacer compras importantes, pues lo que adquieras hoy no durará mucho.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

A la rata se le pueden presentar algunos inconvenientes con vecinos o compañeros de trabajo. Diferencias que se pueden arreglar fácilmente siempre y cuando los regidos por este animal dejen a un lado el orgullo y la soberbia. Ponerse en los zapatos del otro y entender que no siempre tienen la última palabra serán las claves para dialogar. Si no “bajan la guardia” las discusiones pueden trascender y convertirse en problemas complicados.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El apoyo de su familia será esencial para que, quienes están regidos por el buey, puedan superar su mala racha de esta semana. Busquen consejo en los mayores (especialmente los nacidos en 2009 que andan tan díscolos) y confíen en sus allegados para contarles sus problemas. Ese soporte emocional los descargará y, sobre todo, les dará luces para encontrar soluciones. Verán que no todo era tan complicado como creían.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Libre de dos monos inquietos, el tigre se sentirá más tranquilo y, de nuevo, dueño del año. Pero el gallo, que tampoco lo ve con buenos ojos, le recordará la importancia de ser honesto y aprender siempre las lecciones que da la vida. Los tigres tienen tendencia a mentir y hoy, su plan de evadir la verdad y la responsabilidad, podría salir muy mal y dejarlos expuestos a perder su empleo o finalizar alguna relación.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El conejo no se lleva nada bien con el regente del día. Así que es mejor que este viernes lo dedique solo a su rutina normal. Asistir a reuniones o salidas con amigos tampoco le favorecerá, pues estará más expuesto a discusiones y percances. Tomen el día con calma y no se exasperen, pues con una mala actitud, los embistes del gallo podrían empeorar.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Romances fugaces estarán a la orden del día para los regidos por el dragón. Si están solteros y salen con alguien este día, es recomendable que no se ilusionen, pues al conocerse mejor se darán cuenta que no son el uno para el otro. Los verdaderos problemas son para quienes tienen una relación estable, pues hoy estarán propensos a sucumbir a la tentación, y será una infidelidad que no podrán ocultar.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes son regidos por la serpiente podrán verse expuestos a pérdidas y robos, especialmente de documentos y herramientas de trabajo. Por esta razón, el gallo les sugiere que sean muy cuidadosos. En la medida de lo posible eviten prestar elementos de trabajo e, incluso, guarden bajo llave la documentación con información delicada. Perderla les puede acarrear muchos inconvenientes con sus superiores.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El caballo podría sufrir algunos bajones emocionales durante el día. Sentirá que las otras personas lo están aislando y, por qué no, le están haciendo bullying. El gallo viene a decirles que no se dejen llevar por estos sentimientos, pues lo más seguro es que están viendo cosas que no son. Sin embargo, es importante que los papás de pequeños potros nacidos en 2002 y 2014, estén pendientes de ellos, para que puedan aconsejarlos en debida forma y a tiempo, frente a cualquier situación que se les presente en la escuela.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Es importante que durante el día los regidos por la cabra estén pendientes de las personas que se acercan a ellos. Es necesario que sepan reconocer las intenciones de cada quien, pues dejarse llevar por halagos y cumplidos solo les traerá traiciones y soledad. Valoren a los verdaderos amigos y, sobre todo, agradézcanles todo lo que hacen por ustedes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La salud podría jugarle una mala pasada a quienes nacieron en los años del mono. De nuevo el estrés les pasará factura, esta vez en su sistema digestivo. Desde temprano vigilen de cerca lo que comen y eviten los excesos. El té de manzanilla y de melisa les será de gran ayuda para controlar la ansiedad, pero ya es hora de que busquen ayuda profesional. Si los síntomas gástricos son muy molestos es mejor que consulten al doctor cuanto antes.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El regente del día se siente más equilibrado que ayer y podrá retomar actividades que tenía pendientes. Entre ellas, y tal vez la más importante, es la de organizar su espacio. Sea su casa o su lugar de trabajo, es necesario que empiece a deshacerse de viejos papeles y objetos que ya no usa. Si el gallo quiere que a su vida lleguen nuevas oportunidades, es necesario que les haga espacio.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los regidos por el perro deben aprender a decir no. Ya es hora que antepongan su bienestar ante las exigencias y, hasta caprichos, de las otras personas. Deben dejar de enviar siempre el mismo mensaje de sacrificio, pues cada vez se sienten más agotados y esto pronto les pasará cuenta de cobro a su salud física y emocional.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Tal vez los chanchos deban enfrentar algunas discusiones con su pareja. Hay asuntos del pasado que aún no logran superar del todo. Por esto, el regente del día les sugiere que analicen detenidamente si están dispuestos a dejar el tema atrás y hacer un “borrón y cuenta nueva”. Si, por el contrario, no logran soltar lo que sucedió, es mejor que pongan punto final a la relación y eviten más confrontaciones.