Horóscopo chino de hoy 13 de agosto: las predicciones para cada signo

Este sábado 13 de agosto tendrá como regente al perro de tierra. Su presencia afecta todas las transacciones comerciales e inversiones. Por esta razón, es mejor que evites hacer cualquier movimiento importante de dinero y pagos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Eso sí, al momento de buscar tu animal regente, debes tener cuidado, pues el año para la astrología china solo inicia hasta el 4 de febrero, así que, si naciste antes de ese día aún estás regido por el signo zodiacal del año anterior. Si no tienes en cuenta esto, podrías confundirte y calcular mal tu horóscopo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Quienes nacieron en los años de la rata podrían tener un excelente día, siempre y cuando sus actividades sean positivas y no le hagan daño a nadie. La energía de hoy tiende a multiplicar lo que hagamos, por esta razón, también es importante que los regidos por la rata eviten pedir prestado dinero.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El regente del día le sugiere al buey que, si debe desplazarse, lo haga con cuidado y paciencia. La energía de hoy puede retrasarlo o presentarle algunos inconvenientes en el trayecto. Así que, para llegar a tiempo, es mejor que salgan un poco antes de lo que generalmente se requiere.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Un día para que los regidos por el tigre, que están en búsqueda de empleo, aprovechen las primeras horas de la mañana para ponerse manos a la obra. Tengan listo y actualizado su currículo y no escatimen en la búsqueda. Ingresen a diferentes plataformas y apliquen a los cargos confiando en sus capacidades. Muy pronto recibirán la llamada deseada.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Con la energía a tope después de su choque con el gallo, los conejos estarán favorecidos en temas de salud y bienestar. Por esta razón, es bueno que inicien rutinas saludables: comer menos comida chatarra, hacer ejercicio, dejar de fumar… cualquier actividad que incluyan en su vida y sostengan por mínimo 21 días los beneficiará a largo plazo, especialmente el año que se avecina, donde los temas de salud serán el dolor de cabeza de los conejos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La energía del día podría no ser la más favorable para los dragones. El perro es su antagonista y siempre quiere “ladrarles” fuerte. Así que, lo mejor para este día, es que eviten cualquier tipo de confrontación y no intenten imponer su opinión a toda costa, pues esto, además, les podría traer inconvenientes con sus compañeros de trabajo y superiores.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este día es propicio para que las serpientes se pongan al día con trámites y papeleos, especialmente aquellos que tienen que ver con permisos y autorizaciones. No le den más largas al asunto y finalicen sus pendientes. En su hogar, es importante que estén pendientes de la salud de las mujeres mayores de la familia.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Las recompensas y los reconocimientos por el trabajo bien hecho no se harán esperar. Los caballos que han actuado correctamente y se han esforzado para cumplir a cabalidad con sus obligaciones, hoy recogerán los frutos de sus labores. Pero es importante que no bajen la guardia y se cuiden de los comentarios de personas envidiosas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

De nuevo la estrella de los accidentes y percances visita a la cabra. Tengan cuidado al caminar o practicar algún deporte, pues estarán propensos a sufrir lesiones en sus tobillos y las rodillas. Cuídense también de los excesos al comer o beber, pues podrían llevarse alguna sorpresa desagradable.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los regidos por el mono deberán tener mucho cuidado en su trabajo. Algún compañero, o incluso, un superior, le propondrán participar en una actividad indebida. El perro les sugiere que no acepten y se mantengan firmes en sus convicciones.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Sin importar lo que hagan o no hagan hoy, los gallos igual van a ser juzgados por otras personas. Por esto, el regente del día les dice que no pongan atención y hagan “oídos sordos” a las críticas. Hay personas envidiosas que quieren hacerles daño, pero si no se dejan involucrar en sus juegos, no lograrán su cometido.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

En su papel de regente del día, el perro tendrá la estrella del romance a su favor. Esta energía favorecerá principalmente a quienes están solteros, pues hoy tendrán muchas más posibilidades para conocer una persona especial. Eso sí, es importante que vayan despacio y se tomen el tiempo necesario para conocerse.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Noticias de embarazos tocarán a la puerta de los regidos por el cerdo. Puede ser que los tomen por sorpresa, pero el futuro conejito llegará “con el pan bajo el brazo” y les cambiará positivamente la vida a los chanchos. Si por el contrario, apenas están planeando ampliar la familia, el día es adecuado para visitar al doctor y empezar a prepararse.