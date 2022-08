Paige, la luchadora de WWE que contempló quitarse la vida luego de que se filtró un video sexual sobre ella

Paige era una de las grandes estrellas de la WWE y quien ahora se le conoce por su nombre Saraya Jade-Bevis habló sobre la crisis que sufrió en 2017 luego de que se filtró un video sexual y fotos donde estaba desnuda.

Paige, la campeona más joven en la historia de la WWE, relató que en el momento en el que se filtraron las imágenes estaba atravesando una crisis con sustancias y había pensado en quitarse la vida.

“La persona con la que estaba en ese momento me mostró una foto en Twitter. Yo estaba como ‘Oh, Dios mío. ¿Es eso real?’ porque al principio no podía creer que fuera cierto”, narró en el podcast The Sessions de Renee Paquette.

MOTHER 🥺🤍



( From Lizzy's Ig Story ) pic.twitter.com/DbHWMqGptv — 𝑻𝒊𝒏𝒂 (@TheWildCat___) August 1, 2022

La luchadora detalló que quien filtró las imágenes fue una de sus parejas en la que confiaba y se sintió muy avergonzada por eso.

“Tenía 19 años y estaba jodidamente mortificada. Salí corriendo de la casa. Corrí. Seguí corriendo. Estaba [escondida] dentro de un arbusto, pensando que si la gente me reconoce o si sabrían de ese video”, dijo Saraya.

El padre de Paige fue quien la ayudó a salir de los problemas en los que se encontraba tras el escándalo que protagonizó. Su papá no la juzgó, sino que la motivó para superar la situación y seguir adelante.

“Bueno, ¿de qué te arrepientes? ¿A quién le importa?” le preguntó el padre de Saraya. Tuviste sexo. Todo el mundo lo ha hecho. Desafortunadamente, solo estás en el ojo público. Es lo que es. Tienes que aguantarlo. Va a doler un poco. La gente se burlará de ti para siempre. Solo quiero que sepas que todavía estoy orgulloso de ti y que no estoy decepcionado”, recordó la luchadora.

Esta difícil situación la llevó a tomar decisiones equivocadas como el abuso de drogas y alcohol y además llegó a considerar quitarse la vida.

“Me sentí tan jodidamente estúpida y tan avergonzada, y ya era como una maldita drogadicta en ese momento, y me encantaba beber, y eso realmente me llevó a tocar fondo donde realmente no quería seguir viva. Fue jodidamente horrible. Estaba tan jodidamente triste. Recuerdo haber dicho, ‘si mi papá está decepcionado conmigo, no creo que pueda estar aquí nunca más'”, añadió.

Lee también:

La leyenda del Manchester United Ryan Giggs en juicio por violencia contra su exesposa y extorsión con un video íntimo

Un campeón del mundo se rinde a los pies de México: David Trezeguet predice el rendimiento de El Tri en Qatar 2022

¿Qué es el clostebol?, la sustancia por la que suspendieron 80 juegos a Fernando Tatis Jr