Anitta se muestra aplicando en su entrepierna y retaguardia su nuevo perfume

Además de ser una exitosa cantante Anitta es una gran empresaria, y aprovechó sus redes sociales para promocionar su perfume “Puzzy”. En el video ella aparece aplicando desodorante en sus axilas, para después rociar un poco de la fragancia en su entrepierna y su retaguardia.

Han sido días de varios estrenos para la brasileña, ya que además de presentar el video de su tema “Gata” -para reforzar la campaña del perfume- ella también comparte créditos con Maluma en el tema “El que espera”, cuyo clip ha rebasado los dos millones de vistas en YouTube tras su estreno hace dos días. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta se mostró tan emocionada con el estreno de “El que espera” que decidió complacer a sus fans publicando en Instagram un video en el que baila sensualmente en el baño, usando tan sólo una toalla; ella ha dejado atrás el look con el cabello rubio que presentó hace unos días para volver a lucir su melena de color castaño. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

