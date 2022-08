Chiquis Rivera se enfunda en un minivestido de látex para celebrar a Becky G

Gran sorpresa dio Chiquis Rivera a sus fans al presumir su figura en un ajustado vestido negro de látex, posando muy sonriente al lado de la cantante Becky G, quien por su parte lució un minivestido con adorno de botones en la parte central.

El motivo de tal encuentro se debió a que se llevó a cabo la celebración de que Becky engalana la portada del más reciente número de la revista de espectáculos Variety; su fotógrafo de cabecera es Emilio Sánchez, quien acudió al evento acompañado de su novia Chiquis y aprovechó para posar junto con las dos exitosas artistas.

Chiquis Rivera parece incansable y nunca descuida sus shows, en los que está promocionando su nuevo álbum Abeja reina. El concierto más reciente fue en Oroville, y ella compartió en Instagram un video en el que se le ve minutos antes de salir al escenario, usando un enterizo negro y lleno de transparencias que reveló que no llevaba ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

