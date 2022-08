Chiquis Rivera sólo cubre su entrepierna con el poquito de tela que tenía su enterizo

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, cada día muestra más y pues si tiene ese cuerpazo, que lo deje a la vista si así lo desea. No en vano está haciendo dieta y mucho ejercicio en el gimnasio. Ayer se presentó con su Abeja Reina Tour en la ciudad Oroville en California y usó un enterizo azul oscuro de infarto. Primero tenía sólo un pedacito de tela en la entrepierna. El resto del traje era transparente y con agujeros. Además tenía mucha pedrería brillante.

Chiquis Rivera no para de triunfar. La ciudad de Oroville ha sido testigo de la explosión de sensualidad que representó ver a la hija de Jenni Rivera mostrarlo casi todo. Su nueva figura anda causando infartos y por eso se siente muy segura de usar apenas un retazo de tela oscura en el medio de su entrepierna. El resto del enterizo eran solo transparencias y agujeros por los que mostraba las “boobies”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

La Abeja Reina se encuentra en el medio de su gira. Siempre haciendo algunas pausas para promocionar sus productos, grabar temas o, en su defecto, videoclips, cumplir con reuniones de nuevos proyectos y ahor también, ejercitarse y hacer deporte. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Así es, Chiquis Rivera dio un giro completo a su vida. No solo es su divorcio de Lorenzo Méndez, el fin de la relación con sus tíos Rosie Rivera y Juan Rivera sino también su nuevo estilo de vida. En estos días dijo en una entrevista que el cambio más significativo fue que comer menos y mejor. Además se deja ver yendo casi todos los días al gimnasio. También ha hecho hiking y ciclismo. Su novio, Emilio Sánchez, tiene todo que ver. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

Además se realiza masajes anticelulíticos y de terapia de frío, que eliminan la grasa de manera muy efectiva. Siempre se ve casi desnuda pero con un tanga mínima que es lo que se deja para realizarse los tratamiento estéticos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En medio de su apretada agenda, Chiquis Rivera no olvida a su fans. Desde los más osados que la piropean de cerca en sus presentaciones, hasta los más dulces niños que se derriten ante el carisma de la Abeja Reina. Justamente en este último viaje fue a la celebración de la primera comunión de una mini fan que tiene. Chiquis se bajó del auto muy emocionada y sorprendió a su admiradora. Sin duda, esto denota el corazón de la cantante de regional mexicano. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Y la noche anterior estuvo pasandola bomba después de haberse tomado unas copitas y tratar de hacer un “4” con la pierna en el medio de la calle y vistiendo un enterizo que mostró su pecho por un agujero que tenía. Por supuesto sus seguidore no pararon de reír y hasta le agradecieron el buen humor y ánimo que siempre mantiene. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sigue leyendo:

Chiquis Rivera se forró en lycra hasta los dedos de las manos a lo Kim Kardashian para Instagram

Chiquis Rivera habla de su divorcio de Lorenzo Méndez: “… No me arrepiento… Uno aprende”

Chiquis Rivera para la colita en bikini y brinda en Instagram con su amiga Helen Ochoa

¡Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez divorciados! Ella celebra “perreando” con Larry Hernández

Chiquis Rivera usó diminuto hilo dental y su pantalón la dejó en evidencia durante los Latin AMA’s 2022

En leggings negros Chiquis Rivera presume su abdomen plano mientras se ejercita en la bicicleta fija

Chiquis Rivera deja ver su tanga de hilo bajo el enterizo amarillo que usó para presentarse en “La academia”