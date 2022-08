Inflación: seis señales de que tus ingresos ya no pueden cubrir tu nivel de gasto

La inflación histórica ha pegado de una forma o de otra a los bolsillos de los estadounidenses que han comenzado a modificar la manera en cómo consumen; aquí te detallamos seis señales de que tus ingresos ya no son suficientes para cubrir tu nivel de gasto.

La inflación dio un pequeño respiro en julio pasado, al ubicarse en 8.5% según la Oficina de Estadísticas Laborales, desde el 9.1% que reportó el junio pasado.

Esto ha provocado que alrededor del 80% de los estadounidenses estén haciendo cambios en su estilo de vida, para ajustar sus presupuestos a las alzas de los precios que afectan principalmente a los productos básicos, según datos de la empresa Ipsos.

Aquí te detallamos seis señales de que tus ingresos ya no pueden cubrir tu nivel de gasto

1. Vives de cheque en cheque

Una de las señales más evidentes de que tus ingresos ya no pueden cubrir tu estilo de vida es vivir de cheque en cheque; esto quiere decir que tras pagar todas tus deudas te quedas con muy poco o con nada de dinero.

Según datos de la encuesta LendingClub 2022, 64% de los adultos en Estados Unidos viven de esta forma; en este grupo, el 49% correspondía a familias con ingresos de más de $100,000 dólares al año.

Si te encuentras en esta situación, es momento de hacer una revisión a los gastos para eliminar lo que no sean necesarios.

2. No hay dinero para una emergencia

Cuando se han pagado las deudas y ya no se tiene más dinero, entonces una emergencia puede ser el camino para un endeudamiento inesperado, que afectará severamente nuestras finanzas personales.

De acuerdo con una encuesta de Bankrate, solo el 39% de los estadounidenses puede cubrir una emergencia que requiera un gasto de al menos $1,000 dólares.

Según los especialistas, lo recomendable es mantener un fondo con al menos tres meses de ingresos para afrontar una emergencia como un choque automovilístico o algún accidente personal.

3. Menos ingresos, pero mismos gastos

Los fondos de emergencia pueden ser un buen colchón en caso de que te quedes sin ingresos; sin embargo, no son una solución de largo plazo para este tipo de situaciones.

Mantener el mismo nivel de gasto que cuando se tenía un buen ingreso, o simplemente cuando se tenían ingresos, es uno de los problemas más recurrentes en las finanzas personales.

Pero no es necesario que se pierda el empleo para estar en esta situación; las personas que se jubilan frecuentemente caen en esta situación, pues tras el retiro mantienen sus mismos gastos a pesar de que sus ingresos ya no son los mismos.

Si te encuentras en una situación similar, es momento de revisar tus gastos y reducir los que no sean necesarios para ajustarse a tu nuevo presupuesto.

4. Usas más tu tarjeta de crédito

Cuando el efectivo ya no alcanza, pero los gastos no bajan, la tarjeta de crédito puede ser vista como una alternativa; sin embargo, si estos productos financieros no se manejan con cuidado pueden provocar muchos problemas.

Una señal de que tus gastos con tu tarjeta de crédito están superando tus ingresos es que cada vez que llega la factura no puedes pagar el monto total de la deuda.

Pagar los montos mínimos o dejarla de pagar solo puede tener malos resultados, pues las tarjetas de crédito tienen intereses altos que se van acumulando y que pueden convertirse en deudas auténticamente impagables.

“A medida que la inflación continúa aumentando, hemos visto un aumento de la deuda de las tarjetas de crédito como una forma de mantenerse al día con los costos más altos”, apuntó Jason Noble, asesor financiero de Prime Capital Investment Advisors, en un reporte para GOBankingRates.

5. Compras productos que no puedes pagar

Todos queremos tener una casa más grande o un automóvil de último año; sin embargo, si nuestro presupuesto no lo permite, obtener estos productos a través de créditos puede ser peligroso para tus finanzas.

De acuerdo con Noble, los gastos en vivienda y automóvil no deberían rebasar el 50% de los ingresos de una persona; aunque esta es una regla general, siempre que el gasto en estos productos sea menor, mejor será para tu presupuesto.

6. Ocultas tus gastos y compras

Una de las peores señales de que tus gastos han superado tu capacidad de pago es el ocultar los gastos que realizas.

Si te encuentras en una situación de este tipo, puedes considerarla como una señal para revisar tus gastos y tratar de ajustarlos a tu presupuesto y a tu capacidad de pago; también podrías consultar a un asesor financiero.

