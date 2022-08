Karol G mostró las “boobies” en restaurante de Bad Bunny mientras desataban rumores de romance

Karol G hizo acto de presencia en la inauguración del restaurante de su amigo y también colega del género urbano, Bad Bunny en la ciudad de Miami. La Bichota llegó con un corsé mostrando las “boobies” por medio de un agujero en el medio de su pecho y además hizo entrada triunfal al lugar llamado “Gekko” junto con el intérprete de “Titi Me Preguntó“. Esto ha desatado los rumores y deseos de un posible romance entre los famosos.

Karol G y Bad Bunny son dos de los exponentes más fuertes del reggaetón en este momento. Sus giras han dado ganancias de millones de dólares y sus conciertos han dejado a muchos hablando durante semanas. Después de cambiar su cabello de azul a rojo, La Bichota se fue de rumba con un traje que dejaba a la vista sus prominentes atributos como las “boobies” a la inauguración de uno de los mejores restaurantes que tendrá a partir de ahora la ciudad de Miami, donde uno de los dueño es Bad Bunny junto a David Grutman, un empresario que ya tiene varios otros negocios en Florida. View this post on Instagram A post shared by 𝐾𝑎𝑟𝑜𝑙 𝐺 𝐹𝑎𝑛𝑠 | 🇨🇴 (@_karolg_fans_2)

Ya hemos visto perrear a Bad Bunny con cuanta fanática le baile. Esto sin mencionar que, después de su concierto en El Coliseo de Puerto Rico, se le vio besar a una fan que se encontraba en el after party. Además semanas antes dijo que su novia Gabriela Berlingeri y él eran mejores amigos y que, si ella quería salir con alguien podía y lo mismo para él. Por supuesto, después de ver a Karol G llegando al restaurante, todo tipos de rumores se han desatado, pues no es costumbre a verlos juntos. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton By RapTV (@reggaetontvcom)

Sin embargo, otra buena tanda de personas aseguran que Bad Bunny sigue con Gabriela y que todo se trataría de una estrategia de mercadeo por parte del puertorriqueño. Lo cierto es que hasta la propia periodista venezolana Carolina Sandoval dejó un corazón en uno de los videos donde se ven a Karol G y Bad Bunny juntos en la inauguración. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

En cuanto a Karol G, los últimos romances apuntaron a su supuesta relación con Feid. Sin embargo, el cantante también ha tenido varias presentaciones en distintas partes del mundo casi al mismo tiempo que se dio el Bichota Tour. Recordemos que en septiembre comienza el Strip Love Tour de la colombiana por lo que ya en agendas, la cosa no estaría tan fácil para ellos. View this post on Instagram A post shared by ❤️𝐊𝐀𝐑𝐎𝐋 𝐆 | 𝐅𝐄𝐈𝐃💚 (@feid_karolg)

También se han dado conocer videos que demuestran que Karol G y Feid tiene rato siendos amigos. Después de su separación de Anuel AA y más aún, después de la boda del mismo con Yailin La Más Viral no se ha conocido quién es el dueño del corazón de la intérprete de “200 Copas“. Todo indica que sigue muy enfocada en su carrera y próximos proyectos.

Por ahora, nosotros les dejamos la colaboración que hicieron en el 2017 Bad Bunny y Karol G, “Ahora Me Llama”, que cuenta con casi un billón de millones de reproducciones en YouTube.

