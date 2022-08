Karol G será tía y su sobrino se llamará Emilio o Sophia

La cantante colombiana Karol G tendrá a finales de este año o principios del 2023 un sobrino y se llamará Emilio o Sophia. La hermana mayor de la intérprete de “El Makinón“, Verónica Giraldo, lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram. Es decir, La Bichota será tía dentro de unos meses.

Inmediatamente después de mostrar sus sensuales curvas desde su cama y cómo Dios la trajo al mundo, la atención se centró gue en la hermana de Karol G. Misma que la convertirá en tía. No hay que ser un genio para saber que a La Bichota la derriten los niños. Justamente su fundación ayuda en parte a niños con enfermedades terminales en Colombia. Así que esta noticias del sobrino o sobrina que viene en camino tiene a la colombiana muy contenta.

“Recorrí unos hermosos países al lado tuyo, sin muchos saber que tú existías, pero para mi ha sido la mejor noticia de la vida saber que soy mamá de un pequeño o pequeña bebé, que pronto sabremos si será Sophia o Emilio. Para mí es hermoso contar esto porque para mí ha sido una inmensa alegría saber que día a día en mi barriguita crece mi verdadero amor y un amor tan puro.. que día a día aprendo para él o para ella, y convirtiéndome en la mejor mamá del mundo para mi bebé.. les quería compartir esta hermosa noticia y espero me entiendan el por qué aún no había contado…”, escribió la hermana de Karol G, Verónica Giraldo en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by ♛𝗩𝗘𝗥𝗢∙∙𝗧𝗜𝗣𝗦♛ (@verogiraldonavarro)

La cantante de género urbano reaccionó con el comentario: “Best Tía Ever”. A esta felicitación se sumó la entrenadora de la Bichota, Yarishna, y hasta la propia novia de J Balvin, la modelo argentina Valentina Ferrer: “OMG felicidades yes”. Este es el primer bebé para la familia de Karol G. Vero no está casada, pero sí tiene tiempo con su novio, el cual no ha dejado ver mucho a través de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by 🔥GTEAM MEXICO 🔥 (@fcgpowermexicosite)

Karol G estuvo durante el fin de semana en la inauguración del restaurante de Bad Bunny en Miami. Ah llegó con un corsé de agujero en el medio por el que se podía ver su busto. Esta fue la primera aparición pública de Karol G con su cabello rojo. Después de dar a conocer que cambió el pelo azul, la colombiana apareció en Instagram jugando con la boca y mandando a sus fans a escuchar Provenza. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

El mes que viene, Karol G inicia su gira $trip Love Tour y este look es parte de toda la sensualidad que veremos en tarima en compañía de todo su equipo. Mientras, nosotros le hacemos caso a La Bichota y los dejamos con su éxito Provenza.

