Seguridad de Rosalía le grita a sus fans en México por el alboroto que causaron

Rosalía llegó a México a presentarse en tres ciudades. A su llegada al aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, sus fans se aglomeraron y persiguieron a la Motomami para pedirle autógrafos y fotos. El alboroto fue tal, que el equipo de seguridad de la española tuvo que terminar gritando para que la misma pudiera agarrar aire y caminar.

“Hey, paren. Medios un paso atrás. Un paso atrás“, se le escucha gritar al escolta de seguridad de Rosalía a penas aterrizaron en México y salieron del punto de inmigración. Rosalía se veía un tanto aturdida y desesperada, pues sabía que la situación se estaba saliendo de control y, en los videos que se hicieron virales de manera inmediata en las redes sociales, se ve solo a un guardia de seguridad tratando de proteger a la intérprete de “Con Altura” del alboroto y euforia de sus fans.

Una vez pasado el percance, que se sabe de antemano que no era más que la misma emoción de sus fanáticos mexicanos tratando de conocer y acercarse a una de las artistas más esperadas este año en el país azteca, Rosalía se dispuso a tomarse fotos con sus admiradores. De una manera muy sonriente y con la sencillez que la caracteriza agradecía cada palabra y de gesto de cariño que, como miles en el mundo, han caído rendidos ante el talento y belleza de la artista española. View this post on Instagram A post shared by Oswell Nice (@oswellnice)

Y decimos artista porque justamente en el género urbano, ella es la que tiene más puntos en este sentido. Rosalía no solo toca varios instrumentos musicales, también escribe, compone y es una excelente productora. No solo a nivel musical, sino audiovisual. Justamente parte de todo lo que pueden der Motomami World Tour es su creación. Por su puesto, su hermana Pili y su equipo de trabajo siempre la sostienen de la mano. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Hablando de mano, Rosalía dejó ver hace unos días que tiene un anillo de compromiso. Pero al parecer, la emoción por el Motomami World Tour y el nuevo videoclip de la española, “Despechá“, tiene a los fans un tanto distraídos. ¿Cómo no? Rosalía aparece con un cachetero de jean en las playas de Mallorca y el mismo se lo abrió para mostrar hasta más abajo de la cintura. Esto sin mencionar la pegajosa melodía de la canción. Sin duda, la convirtió en la preferida del verano en España casi de manera inmediata. Apenas había lanzado el tema y en menos de 24 horas ya acumluba casi 5 millones de reproducciones en Youtube solamente.

El hecho es que ese anillo no pudo habérselo nadie más que su amorcito boricua Rauw Alejandro. Mismo con el que se dejó ver Rosalía hace poco. Son inseparables. Aman trabajar juntos y él la respeta muchísimo. De hecho, hace poco una fan trató de sobrepasarse con el intérprete de “Te Felicito” y el mismo se la quitó de manera inmediata de encima, dejando claro que no le pareció gracioso. Justo su tema con Shakira se posicionó hace un mes de número 1 en las radios en España. View this post on Instagram A post shared by RA’ RAUW🦊🉐 (@rauwalejandro____)

Lo cierto es que Rosalía está en México y ahí dará cuatro presentaciones en tres ciudades: 14 y 15 de agosto Ciudad de México, 17 de agosto Guadalajara y 19 de agosto en Monterrey. Cabe acotar que la segunda presentación que tendrá en la capital, se aperturó por el soldout en tiempo récord que tuvo la española en la primera fecha. Sin duda, la Motomami llegó haciendo ruido con sus motores al país azteca. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Sigue leyendo:

Rosalía se coloca una papaya en la entrepierna y ofrece un pedacito en Instagram

Rosalía usa las mínimas tangas de Kim Kardashian “SKIMS” y causa estragos en Instagram

¡Tanga y rosas a la vista! Rosalía presume su cuerpazo y amor de Rauw Alejandro en Instagram

Rosalía camina por la calle en vestido transparente, dejando ver su microtanga blanca

Rosalía causa espantos en Instagram por sus cejas, mientras Rauw Alejandro enamora con sexys movimientos

Rosalía muestra calzón y sostén con vestido transparente

Rosalía, sin pantalones y con botas altas, presumió de una exquisita cena