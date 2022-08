Jailyne Ojeda pasea en moto acuática y presume su retaguardia en bikini rojo

La modelo estadounidense Jailyne Ojeda alborota Instagram al pasear en moto acuática donde presume su retaguardia en bikini rojo que deja poco a la imaginación.

La joven de 24 años no tiene reparo en mostrar su voluptuosa retaguardia, mientras da un paseo en moto acuática, que roba sin duda suspiros de sus millones de seguidores en Instagram.

Jailyne Ojeda compartió recientemente una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, presumiendo un atractivo bikini de color rojo, que hacen resaltar sus pronunciadas curvas y que levanta pasiones entre los caballeros.

La influencer toma unas merecidas vacaciones en Ibiza y da un paseo en Yate, donde presume su diminuta cintura y voluptuosa retaguardia.

Jailyne Ojeda presume su trasero en moto acuática

En otra de las imágenes, aparece la estadounidense en una moto acuática.

La parte baja del bikini se pierde entre sus glúteos, lo que sin duda despertó pasiones entre sus 14.1 millones de seguidores, que tiene la influencer en su cuenta de Instagram.

La estadounidense, se ve que está gozando al máximo sus vacaciones. En otra de las imágenes, tomada en un ángulo más amplio se ve casi por completo su trasero, lo que sin duda está alborotando a sus admiradores en Instagram.

Las imágenes llevan más de 492 millones de me gusta. Sus seguidores no han dudado en escribirle mensajes halagadores y hasta subidos de tono.

“Sexy, very cool, mujer perfecta, hermosa, linda”, son algunos mensajes que recibió la influencer.

Jailyne Ojeda sube la temperatura en Instagram

Jailyne Ojeda es experta en subir la temperatura de sus seguidores en Instagram, y muestra de ello es las fotos que compartió donde luce un atrevido bikini blanco que cubre con un vestido del mismo color.

El bikini en la parte de arriba, apenas y cubre lo elemental de sus senos, y la tanga hilo dental deja poco a la imaginación, ya que muestra casi por completo su trasero.

Esas imágenes tienen más de 438,000 me gusta.

Presume atrevido bikini blanco

En un video que compartió recientemente, Jailyne luce un vestido blanco con transparencias que resalta su retaguardia y deleita la pupila de los caballeros. View this post on Instagram A post shared by Jailyne Ojeda Ochoa (@jailyneojeda)

El atrevido vestido deja sus hombros al descubierto, haciendo que luzca más sensual y provocativa.



El video lleva más 318,000 me gusta, lo que demuestra que Ojeda goza de gran popularidad en Instagram.

También te puede interesar: