Video: María León incendia Instagram al bailar a ritmo de Rosalía

La cantante mexicana María León incendia Instagram al presumir su abdomen plano y bailar al ritmo de la canción “Despecha” de su colega española, Rosalía.

Y es que María León demuestra que tiene uno de los cuerpos más atractivos del mundo del espectáculo y lo presume en un video que compartió hace poco en su cuenta de Instagram, donde demuestra que sabe mover muy bien la cadera.

“Para el lunes: 💃🏽 Para la lluvia : 💃🏽 Para el cora: 💃🏽 Que la tengas bien bonita…tu semana🫶🏽 #sinacá “ escribió María León en su cuenta de Instagram junto al video donde se mueve de lo más sensual a ritmo de la Motomami, es decir de la cantante Rosalía.

María León presume su abdomen plano

En el video se ve el aplanado abdomen que tiene la exintegrante de Playa Limbo.

La joven mexicana de 36 años eleva la temperatura en Instagram al aparecer con un top que deja ver su abdomen de acero y mover cada parte de su cuerpo a ritmo de “Despecha”, interpretada por Rosalía.

María León viste también un short holgado de color gris que deja ver sus torneadas piernas.

María León y su admiración por Rosalía

Así, la mexicana demuestra no solo su escultural cuerpo, sino la admiración que tiene por su colega española Rosalía, quien realiza una gira por México.

En pocas horas, el video ha logrado más de 45,000 me gusta y una serie de mensajes halagadores hacia la cantante mexicana.

“Chula, te amo, hermosa, qué bonita mi niña”, son algunos mensajes que ha recibido María León en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 3 millones de seguidores en Instagram.

Se mueve al ritmo de pole dance

La mexicana es una amante del ejercicio y la buena alimentación, lo que queda demostrado con su escultural cuerpo.

Además, María León práctica sin tapujos el pole dance, disciplina que maneja a la perfección, como lo ha demostrado en varias ocasiones, a través de los videos que comparte en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by María León (@sargentoleon)

Se mueve como solo ella puede hacerlo y sus dotes en el pole dance quedan más que demostrados en los videos publicados.

Muestra sus rutinas de ejercicio

María León es una de las famosas más queridas por el público mexicano y pose uno de los cuerpos más esculturales del mundo del espectáculo. View this post on Instagram A post shared by María León (@sargentoleon)

En la red social, la guapa mexicana comparte con sus seguidores imágenes de sus rutinas de ejercicio, parte de sus presentaciones, y por supuesto, cuando se encuentra de vacaciones, presumiendo sus diminutos bikinis que resaltan sus pronunciadas curvas. View this post on Instagram A post shared by María León (@sargentoleon)

