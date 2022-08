Bad Bunny se viste de novia para Harper’s Bazaar: “Traté de fingir algo que no soy”

Bad Bunny está en todos lados. En todas las redes es tendencia por días seguidos frecuentemente. No solo por El Último Tour del Mundo y sus conciertos masivos sino por los transgresor de algunas de sus actitudes. Sin miedo a nada, se vistió de novia de la portada de la prestigiosa revista Harpers Bazaar.

Esta no sería la primera vez que Bad Bunny se viste con prendas que usualmente han vestido las mujeres. Recordemos su aparición en la Met Gala, donde usó hombreras y adornos en el cabello y donde sin duda fue el mejor vestido de la noche. De hecho, en el entrevista que ofreció a Bianca Betancourt para Harper’s Bazaar dijo que iba a menudo con su madre a ver ropa, aún cuando viene de una condición muy humilde: “Siempre recuerdo ver las piezas con ropa de mujer, y siempre me quedaban mucho mejor, y tenían tanta variedad diferente…Tal vez al comienzo de mi carrera, traté de fingir que era alguien que no soy, pero aprendí que esa es la forma en que los artistas se pierden a sí mismos“, afirmó el máximo exponente del género urbano, Bad Bunny. View this post on Instagram A post shared by ELLE MÉXICO (@elle_mexico)

El vestido de novia que usó Bad Bunny como parte de la sesión fotográfica de la edición especial que hizo la publicación llamada “The Next Icons” para la última edición de Harper’s Bazaar en Estados Unidos es de Dior y también lo acompañaron las otras marcas de diseño como Louis Vuitton y Tiffany Co. . Sin duda es un artista que no teme mostrar lo que siente y que no está dispuesto a entrar en etiquetas con los demás. View this post on Instagram A post shared by Best Vision TV (@bestvisiontv)

Bad Bunny ha roto todo tipo de récords con su música en reproducciones musicales. Su disco Un Verano Sin Ti aún sigue dando de qué hablar y liderando las plataformas digitales. Esto sin mencionar todas las noticias que genera a diario como el beso que se dio con una fanática. La supuesta relación abierta que tiene con su novia Gabriela Berlingeri, lo entregado y enamorado que es de sus fans y con muchos otros compañeros del reggaetón y también su lado como inversionista y empresario. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial)

Bad Bunny acaba de abrir en la ciudad de Miami un restaurante de lujo junto a Grutman, uno de los gurús cuando de negocios en el sur de la Florida. Se llama “Gekko” y en la inauguración no sólo llegó hasta la propia Bichota, Karol G, con la que además se encendieron rumores de romance, sino donde además le chocaron su Bugatti. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton By RapTV (@reggaetontvcom)

Aún así el “Conejo Malo” la pasó excelente y las imágenes del evento recorrieron el mundo. No hay duda que Bad Bunny es un ícono hispano a nivel mundial. No hay lugar que no sepa quién es el boricua más querido por su paisanos en Puerto Rico y quien llegó para la marcar la historia de la música latina.

