Chiquis Rivera recibe duras críticas en Facebook por mostrarlo casi todo: “Que se dedique a Playboy”

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, no para de calentar las redes sociales con su sensualidad y más ahora que ha perdido muchísimo peso y que tiene unas curvas de infarto. Sin embargo, esto le está valiendo unas cuantas críticas de los seguidores más conservadores en Facebook, después de haberlo mostrarlo casi todo con sus últimos enterizos. Una seguidora hasta llegó a decirle que mejor se dedique a Playboy. Cosa que muy probablemente la Abeja Reina hiciera complacida al igual que lo han hecho algunas famosas latinas como Alicia Machado y Celia Lora.

Mientras la cantante de regional mexicano se contoneaba como toda una tigresa en una presentación en Idaho, justo en la sección de comentarios de la cuenta de Facebook de La Opinión algunos seguidores criticaron duramente a Chiquis Rivera por su sensualidad y por la poca ropa que ha vestido en las últimas presentaciones de su Abeja Reina Tour 2022 y en los compromisos con distintos medios de comunicación. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

“Si como dicen mostró caaaasi todo… Pues ya mejor no se hubiera puesto nada para que de plano diera un show de Playboy o ya mejor que se dedique a eso, al cabo que ni le gusta…”, “Enseñó casi todo!!! No confundamos la hermosura con la gordura”, “Hay Jeni te as de estar retorciendo en la tumba”, “Por favor please, ya dejen de postear tantas babosasas de esta”, “Pues ahora si le quedo bien las cirugías que se hizo y tiene que enseñar porque si no enseña no le pagan porque como cantante deja mucho que desear desafortunadamente”, fueron algunos de los comentarios que dejaron claro las críticas y reacciones que han tenido algunos seguidores en Facebook sobre los sexys atuendo de Chiquis Rivera. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Aún así, los piropos y flores fueron más: “Tiene derecho a exhibir los atributos que tiene”, “Es hermosa todo le queda bien soy de Venezuela”, “Muy hermosa es un mujerón”, “Hermosaaaaa”. Por supuesto Chiquis Rivera no ha respondido. Sin embargo por algunos posts en su cuenta de Instagram, está claro que le vale lo que opinen de ella. Mucho más cuando se trata de su aspecto físico. Como buena la mujer latina ha sabido darle la vuelta a sus libritas extras y lucir como una de las mujeres más hermosas de la industria del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

De hecho, su rostro, su piel y su humildad son halagados por varios famosos. Esto muy a pesar que a algunos no les guste la sensualidad ni el exceso de piel que siempre muestra. Chiquis Rivera al igual que el clan Bichota: Becky G, Karol G, Anitta y varias más empoderan a muchas mujeres latinas con la seguridad que muestran física y emocionalmente. No en vano todas están teniendo un éxito arrollador. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Lo cierto es que Chiquis Rivera está más hermosa que nunca y sobretodo muy saludable. Ya explicó que cambió un poco su alimentación, que come bastante menos y no para de demostrarnos que a diario suda la gota gorda en el gimnasio. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

A Pesar de la agenda apretada que carga la Abeja Reina entre ensayos, presentaciones, nuevos proyectos, su marca de maquillaje siempre tiene tiempo para dar sus muestras de sensualidad en Instagram. Sobre todo con la última colección de enterizos que ha dejado a varios con la lengua afuera. Aquí les dejamos a Chiquis Rivera en su video “Cualquiera”, donde usa unos sexys cacheteros.

Sigue leyendo:Chiquis Rivera sólo cubre su entrepierna con el poquito de tela que tenía su enterizo

Chiquis Rivera se forró en lycra hasta los dedos de las manos a lo Kim Kardashian para Instagram

Chiquis Rivera deja ver su tanga de hilo bajo el enterizo amarillo que usó para presentarse en “La academia”

Chiquis Rivera acomoda sus “boobies” mientras se arregla frente al espejo, usando un enterizo negro

Chiquis Rivera se enfunda en un minivestido de látex para celebrar a Becky G