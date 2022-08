Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen hijas fans de Bad Bunny y lo demostraron en Instagram

Georgina Rodríguez no solo es la pareja del futbolista del Manchester United, Cristiano Ronaldo, sino que siempre está a la altura de las tendencias de la moda y de la música también. Por supuesto, el dedicarse 24/7 a sus hijas hace que las mismas hereden el espíritu fiestero de su madre. Sin miedo a nada, las pequeñas Alana Martina y Eva bailaron al ritmo de “Titi Me Preguntó” Bad Bunny en Instagram y los fans de ambos se cautivaron hasta los huesos.

Este par es de las cosas más tiernas virales que se han podido ver las últimas horas en Instagram. Se trata de las hijas de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, quienes usaron unos vestidos de tul muy tiernos y bailaron como todas muchas celebridades al ritmo del reggaeton del “Conejo Malo”, Bad Bunny. “Admirando cada cosa que hacen mis reinas. Me podría pegar 24/7/365 Captando nuestros momentos cada uno más mágico”, escribió la orgullosa madre en la red social.

Georgina siempre anda con sus pequeños para arriba y para abajo. Hasta el concierto de Rosalía fue a dar captando toda la atención posible. No es un secreto que ambas son amigas y que la pareja de Cristiano Ronaldo es una gran fan del género urbano. Pero por lo visto, sus hijas se inclinan más por el autor del disco Un Verano Sin Ti, Bad Bunny. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Deslizar a la derecha.

Es un alivio para los fans de la influencer ver a Georgina Rodríguez recuperada. Recordemos que poco antes del Día de la Madre, ella y Cristiano Ronaldo sufrieron un terrible golpe de la vida. La muerte de de uno de sus mellizos. Aún así, ambos salieron adelante no sin dejar de compartir mensajes de agradecimientos para todos los que les enviaron sus condolencias y palabras de aliento. 🙁 Georgina Rodríguez reaparece en redes sociales 📲



❤️ La mujer de @Cristiano sacó fuerza de su corazón y dedicó un bello mensaje por el Día de las Madres.



📝 Aquí sus palabras ➡️ https://t.co/4F5khYNrUc pic.twitter.com/cxNls8Fp8r— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 3, 2022

Justamente Georgina Rodríguez dedicó un mensaje a su hijo fallecido no hace mucho y puso al mundo a hablar de su entereza como madre y mujer. Algo de lo que Cristiano Ronaldo siempre se ha sentido muy orgulloso. Georgina Rodríguez vía Instagram. pic.twitter.com/oLouCYbws4— Miss News (@MissNews5) June 23, 2022

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo afrontan una temporada más en la ciudad de Mánchester, muy a pesar del delantero luso, quien ha tratado sin éxito de abandonar el Manchester United para volver a recalar en un equipo italiano o español. Parece que la modelo estaba encantada ante la posibilidad de que su chico jugara en el Atlético de Madrid y ella, por tanto, residiera una vez más en la capital de España, pero finalmente no se formalizó oferta alguna por el ariete. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Una vez cerrado ese culebrón futbolístico, la estrella televisiva necesita pasar página y exhibir en sus redes sociales su optimismo habitual. Su familia, por supuesto, es el mejor apoyo con el que cuenta Georgina para lidiar con sus momentos más difíciles, y los cinco hijos que cría con el futbolista portugués son más que capaces de levantarle el ánimo. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

La celebridad no para de presumir a sus adorables retoños. Su madre siempre los mira embelesada: algo que podría hacer de manera ininterrumpida todos y cada uno de los días del año. No hay duda que la polifacética artista, modelo, influencer y diseñadora de modas es un excelente madre. Pero como hablamos también del puertorriqueño Bad Bunny, les dejaremos justo su videoclip “Titi Me Preguntó“.

