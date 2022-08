Francisca Lachapel comparte un profundo miedo con lágrimas en los ojos al llegar de Nueva York

Francisca Lachapel, la hermosa presentadora de Univision, se caracteriza por una extrema sencillez y humildad. Así sus propios seguidores en Instagram y fans de Despierta América han logrado enamorarse de ella. Una vez más la dominicana recurrió a las redes sociales para compartir un terrible miedo siente desde que se convirtió en mamá. Con lágrimas en los ojos, la ganadora de Nuestra Belleza Latina consultó a su llegada de Nueva York a ver si a las otras madres les pasa lo mismo.

“El avión que yo venía se estaba moviendo… Hubo mucha turbulencia… Yo pensé en todos los escenarios horribles que ustedes se podían imaginar. Me puse pálida. A mí se bajó el corazón a los pies y yo decía pero esto es después que yo me he convertido en mamá … La primera vez que yo me subí en un avión no me sentía así… Cuando yo vine a Estados Unidos para ser vida… Ni ahí a mí me daba miedo… Ahora me lo pienso dos veces para hacer algunas cosas que antes me atrevía así nomás...”, fue lo que compartió Francisca Lachapel, presentadora de Despierta América. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Hace poco su pequeño Gennaro cumplió un añito y Francisca Lachapel no pudo estar más contenta y emocionada de compartir con todos sus seguidores la noticia. A pesar de ser una madre moderna y muy trabajadora, la estrella de Univision no para de estar pendiente de su pequeño y de compartirlo con el mundo. Sus fans no solo se han enamorado de ella sino de toda su familia: esposo, hijo y mamá. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Hace pocos días Francisca Lachapel estuvo en el desfile que hace en Nueva York toda la comunidad en honor la República Dominicana. Ahí Jomari Goyso disfrutó y bailó hasta más no poder, ya sabemos que ama a esa tierra casi como España. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Por supuesto Francisca Lachapel fue una reina, una vez más, e iba enfrente de una carroza. Pero minutos después se olvidó del glamour y se desató bailando merengue y tocando charrasca como buena dominicana. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Pero hace menos de un mes, la presentadora de Univision repitió la hazaña nada más y nada menos que con Alex Rodriguez, el ex de Jennifer López, con el que bailó merengue al ritmo de Fernando Villalona y Sergio Vargas. Esto en el marco de la celebración de la introducción al salón de la fama del Baseball en Cooperstown al pelotero David Ortiz. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

No hay duda que Francisca Lachapel sabe pasársela bomba al mismo tiempo que sigue aprendiendo a ser mamá todos los días. Sin mencionar que justamente su sencillez es lo que la ha convertido en una de las mujeres latinas más importantes de la industria del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

